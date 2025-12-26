Ahorra tiempo durante las vacaciones con estas prácticas funciones para celular

Por: J. D. Biersdorfer

Si te estás preparando para recibir invitados de fuera de la ciudad, organizar una gran fiesta de Nochevieja o simplemente estás tratando de elegir una película con tus amigos, estas funciones de tu teléfono o tableta pueden ayudarte.

Comparte la red wifi

¿Quieres una forma fácil de compartir la contraseña de tu red doméstica con tus familiares que están de visita sin tener que escribirla? Tu teléfono puede mostrar un código QR que ellos pueden escanear con sus aplicaciones de cámara para conectarse.

En muchos teléfonos Android, abre Ajustes, toca Red y, a continuación, Internet. Selecciona Internet y, a continuación, toca el nombre de tu red. En la parte superior de la siguiente pantalla, toca Compartir y verifica tu identidad para obtener el código QR.

En un iPhone, abre la aplicación Contraseñas, selecciona Wifi, elige tu red y, a continuación, pulsa Mostrar código QR. Para los invitados con cuentas y dispositivos Apple, y que ya estén en tu aplicación Contactos de iOS, debería aparecer un cuadro con permiso para compartir la contraseña de la red en tu teléfono cuando los invitados seleccionen tu red en su configuración de wifi.

Programa tu lista de tareas pendientes

Tu teléfono incluye una aplicación para gestionar tu lista de tareas pendientes. Se llama Recordatorios en los sistemas Apple, Recordatorio en el software de Samsung o Tareas (que también guarda los recordatorios de Google Keep) en los dispositivos de Google.

Cuando crees una tarea, como recoger a tus suegros en el aeropuerto, añade una fecha y una hora para que aparezca en tu calendario y recibas notificaciones de recordatorio. (Google también ha añadido recientemente una opción de “fecha límite” para las fechas de entrega de los proyectos finales).

También puedes ordenar a Siri de Apple, Bixby de Samsung o al asistente Gemini de Google que configure recordatorios.

En la actualización iOS 26.2 de Apple, lanzada este mes, puedes ir más allá de una notificación básica y configurar una alarma. Para ello, crea un nuevo recordatorio y toca la “i” rodeada de un círculo rojo que hay junto a él. En la siguiente pantalla, en el área Fecha y hora, añade el día y la hora que necesites. A continuación, toca el botón Urgente para añadir una alarma que sonará, incluso si tienes activado el modo No molestar.

Configurar un temporizador

Cuando cocinas, los comandos de voz para el asistente también funcionan para configurar un temporizador, pero en un iPhone puedes acceder rápidamente al temporizador con dos movimientos.

Primero, desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control. A continuación, pulsa el icono del temporizador. Se abrirá una pantalla de temporizador ajustable que te permitirá configurar el tiempo que necesites.

Los usuarios de Android pueden acceder al temporizador deslizando hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos, tocando el icono del reloj y, a continuación, tocando la pestaña Temporizador. (Si no ves estos iconos en tu dispositivo iOS o Android, puedes editar la pantalla del Centro de control o de ajustes rápidos para incluirlos).

Dividir la pantalla

Tener dos aplicaciones abiertas una al lado de la otra es muy útil en los modelos de teléfonos plegables cuando se planifican eventos y excursiones, pero la vista de pantalla dividida lleva mucho tiempo disponible en muchos teléfonos Android estándar, incluidos los dispositivos Galaxy más recientes de Samsung. Google ha actualizado recientemente la función en Android 16 en sus teléfonos Pixel para permitir que una aplicación ocupe hasta el 90 por ciento de la pantalla si necesitas una ventana más grande que la otra.

Los pasos para acceder a la vista dividida varían según el dispositivo, pero una forma de hacerlo es ir a la pantalla “Recientes” y deslizar el dedo hasta la primera aplicación que desees utilizar. Selecciona “Pantalla dividida” en el menú desplegable y, a continuación, desliza el dedo hasta la otra aplicación que desees mostrar. Con ambas aplicaciones abiertas, utiliza la barra divisoria entre ellas para ajustar el tamaño de la ventana.

Los iPhones de Apple aún no han añadido la opción de pantalla dividida, pero las tabletas de la compañía que funcionan con iPadOS 26 pueden mostrar aplicaciones en varias ventanas.

Tomar decisiones en grupo

Los chats grupales en Apple Messages, Google Messages y Samsung Messages (o cualquier otra aplicación que utilices) ayudan a mantener a todos informados sobre los planes vacacionales. Las aplicaciones de sondeos de terceros o las herramientas de aplicaciones de mensajería populares como Facebook Messenger, Signal y WhatsApp incluso permiten a los miembros del grupo hacer votaciones de las actividades.

Si todos los participantes en el chat utilizan hardware de Apple —así como iOS 26 y el servicio iMessage— puedes crear una encuesta directamente en la aplicación Mensajes. Para configurarla, abre Mensajes y selecciona una conversación de grupo. Toca el botón +, elige Encuestas e introduce las opciones que deben considerar los participantes. Pulsa el botón Enviar para compartir la encuesta con el grupo, que podrá votar con tan solo tocar la pantalla.

Y si la conversación de Mensajes entre usuarios de iPhone trata sobre qué película ver o qué partido de fútbol ver, y los enlaces web vuelan por el chat, resalta una cita antes de compartir el enlace desde el navegador Safari para que esa cita aparezca dentro del mensaje y refuerce tu argumento. Que, por supuesto, es el correcto.