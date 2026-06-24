Aprovecha el verano para descansar de las pantallas

Dale una tregua estas vacaciones a tus ojos de las pantallas, móviles y todo tipo de dispositivos electrónicos. Según el Libro Blanco de la Visión en España 2025, el uso intensivo de dispositivos digitales se encuentra entre los principales factores asociados al avance de la miopía en los más jóvenes. Unos hábitos que durante las vacaciones pueden intensificarse si no se adoptan pautas de prevención adecuadas. OPTICA2000 pone el foco en el aumento del ocio digital entre niños y adolescentes durante el verano. Y subraya la importancia de la prevención, los hábitos visuales saludables y el seguimiento optométrico ante el incremento del tiempo de uso de dispositivos digitales durante las vacaciones estivales.

UNA GENERACIÓN MÁS MIOPE La miopía se ha convertido en uno de los principales desafíos para la salud visual. Según el informe ‘Ver la Vida en 4K’, uno de cada tres jóvenes se considera miope y la graduación media ha pasado de -1,50 dioptrías en 2017 a -3,4 dioptrías en 2022, casi dos dioptrías más en apenas cinco años. 2 Además, tres de cada diez jóvenes necesitan gafas o lentes de contacto para ver correctamente y más de uno de cada diez presenta problemas visuales importantes que requieren seguimiento y tratamiento.

VERANO: UN MOMENTO CLAVE PARA DETECTAR SEÑALES DE ALERTA Muchos niños y adolescentes no son conscientes de que ven mal porque no tienen un punto de referencia. Durante el verano, al no estar en el aula, algunas señales pueden pasar aún más desapercibidas. Los expertos recomiendan especial atención a posibles señales de alerta: * Acercarse en exceso al móvil o a la pantalla: reducir involuntariamente la distancia con el dispositivo es una señal clásica de miopía. * Entrecerrar los ojos para ver a distancia: al mirar la televisión, en la playa o en actividades al aire libre. Es un intento inconsciente de mejorar el enfoque. * Quejas frecuentes de dolor de cabeza: especialmente al final del día o tras sesiones prolongadas de pantalla. * Parpadeo excesivo o frotarse los ojos: puede indicar fatiga visual o sequedad ocular derivada del uso prolongado de pantallas, agravada en exteriores por el calor y el cloro de las piscinas. * Molestias ante la luz solar o el brillo del agua: una fotosensibilidad inusual puede ser indicio de que los ojos no están recibiendo la protección UV que necesitan.

DETECCIÓN PRECOZ Y SEGUIMIENTO: CLAVE EN LA SALUD INFANTIL Hay que recordar la importancia de realizar revisiones visuales periódicas durante la infancia y la adolescencia. Estas evaluaciones permiten monitorizar la evolución de la visión a lo largo del crecimiento e identificar de forma temprana alteraciones visuales como la miopía, el astigmatismo o el ojo vago, favoreciendo una intervención más eficaz. LOS OJOS TAMBIÉN NECESITAN PROTECCIÓN SOLAR Ante los meses de mayor exposición solar, los especialistas en salud visual recuerda la importancia de incorporar la protección ocular y la prevención visual como parte del cuidado diario de la salud. Según la asociación Optica2000 al 70,9% de los conductores les molesta mucho la luz solar durante el amanecer y el anochecer. Con la llegada del verano y del periodo de mayor intensidad solar del año, los expertos ponen el foco en un riesgo que muchas veces pasa desapercibido: el impacto de la radiación ultravioleta sobre la salud visual. Aunque la protección solar suele asociarse al cuidado de la piel, los ojos también sufren los efectos acumulativos de la exposición al sol y, en muchos casos, el daño aparece de forma progresiva con el paso del tiempo. Entre junio y agosto, los niveles de radiación ultravioleta alcanzan algunos de sus puntos más altos en España, aumentando la exposición diaria a unos rayos UVA que atraviesan nubes, agua y superficies reflectantes como la arena o el asfalto. Esta exposición continuada puede afectar a estructuras oculares sensibles y contribuir al desarrollo de alteraciones visuales y patologías oculares.

“Muchas personas solo utilizan gafas de sol en momentos puntuales, en la playa o en vacaciones, pero la radiación UV está presente durante todo el año y puede afectar a la salud ocular, incluso en días nublados”, explica Marc Perea, Professional Services & Visual Health Specialist en Optica2000. “La protección visual debe entenderse como un hábito diario de prevención, igual que ocurre con la piel”. Un ejemplo de esta falta de concienciación lo recoge un estudio de la asociación Visión y Vida en el Libro Blanco de la Visión. Según este informe, el 58,47% de los habitantes de zonas rurales españolas no utiliza gafas de sol, lo que evidencia que la protección frente a la radiación ultravioleta no está plenamente interiorizada en amplios sectores de la población. LA RADIACIÓN UVA: UN DAÑO OCULAR ACUMULATIVO A diferencia de otros problemas visuales, la radiación ultravioleta actúa de forma progresiva y silenciosa. Sus efectos no suelen percibirse de inmediato, pero la exposición acumulada puede contribuir al desarrollo de patologías como cataratas, lesiones corneales, degeneración ocular o problemas asociados al envejecimiento prematuro del ojo. Uno de los errores más frecuentes es pensar que unas lentes oscuras garantizan siempre una mayor protección ocular. Lo realmente importante es que las gafas incorporen filtros homologados que bloqueen la radiación ultravioleta. Los expertos insisten en la importancia de usar gafas de sol homologadas con marcado CE y protección UV400, especialmente al practicar actividades al aire libre o realizar deportes acuáticos y recomiendan elegir la categoría de filtro adecuada según la luz y adquirir las gafas en establecimientos especializados. Un contexto en el que la protección ocular resulta especialmente crítica es la conducción. Según el estudio de la asociación Visión y Vida, al 70,9% de los conductores les molesta mucho la luz solar durante el amanecer y el anochecer. Dato que pone de manifiesto que cuidar la vista va mucho más allá del verano: es incluso una cuestión de seguridad vial durante todo el año.

Además de una protección ocular adecuada, los especialistas aconsejan adoptar hábitos sencillos para cuidar la vista. Evitar el sol en las horas centrales del día, usar gorras o sombreros, mantener una buena hidratación ocular y aplicar protector solar en los párpados, serían algunos de ellos. Y por supuesto, realizar revisiones visuales periódicas para detectar posibles alteraciones de forma temprana. EFE Reportajes | Amaia Osuna

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