¡Aguas con la lluvia! Protege a tus mascotas de enfermedades de temporada

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el clima lluvioso representa diversos desafíos para perros y gatos, desde infecciones relacionadas con la humedad hasta problemas derivados del estrés que provocan las tormentas. Por ello, es importante adoptar medidas preventivas dentro y fuera del hogar.

Con la llegada del verano y el incremento de las lluvias en distintas regiones del país, las mascotas pueden enfrentar mayores riesgos para su salud debido a la humedad, el frío y la proliferación de parásitos. Por ello, especialistas recomiendan reforzar los cuidados durante esta temporada para prevenir enfermedades y mantener su bienestar.

PULGAS Y GARRAPATAS

Uno de los principales riesgos durante esta época es el aumento de parásitos, ya que la humedad crea condiciones favorables para su reproducción. Las mascotas que suelen permanecer en jardines, parques o espacios al aire libre son especialmente vulnerables, por lo que es importante revisar su piel y pelaje con frecuencia.

EVITA LOS PASEOS

Si existe pronóstico de lluvia o tormenta, lo más recomendable es posponer los paseos. También es importante impedir que los animales entren en contacto con charcos o agua estancada, ya que estos sitios pueden contener bacterias y microorganismos capaces de provocar infecciones y otras enfermedades.

¡QUE NO SE MOJEN!

Si tu mascota se moja durante una caminata o por una lluvia inesperada, es fundamental secarla por completo lo antes posible. Mantener el pelaje húmedo durante largos periodos puede favorecer problemas dermatológicos y otras complicaciones asociadas al frío y la humedad. Además, se recomienda resguardarla en un espacio cálido y protegido.

SEÑALES DE ALERTA

La humedad también puede generar molestias en la piel. Entre los síntomas que requieren atención se encuentran el rascado constante, el lamido excesivo de las patas, irritaciones cutáneas y la pérdida inusual de pelo. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es acudir con un médico veterinario para una valoración adecuada.

DESCANSO ASEGURADO

Las mascotas que duermen en patios o exteriores necesitan contar con un refugio protegido de la lluvia. Su cama debe mantenerse limpia, seca y alejada de zonas donde pueda acumularse agua, lo que ayudará a prevenir enfermedades relacionadas con el frío y la exposición prolongada a la humedad.

ALIVIA EL ESTRÉS

Los relámpagos y truenos suelen generar ansiedad en muchos animales. Durante las tormentas pueden mostrarse nerviosos, inquietos o temerosos, especialmente cuando permanecen solos. Crear un ambiente seguro dentro del hogar y acompañarlos cuando sea posible puede ayudar a reducir su nivel de estrés.

Tomar estas precauciones durante la temporada de lluvias permitirá que perros y gatos permanezcan protegidos frente a las condiciones climáticas, reduciendo el riesgo de enfermedades y mejorando su calidad de vida.