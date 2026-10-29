Arte y bienestar: La estética canina Bañadog’s que rompe con el tabú de la colorimetría en Saltillo

La época más colorida aterrizó para llenar de calidez cada rincón de México. Entre tonalidades naranjas y moradas, con aromas que recuerdan a quienes ya no están, las personas reciben con los brazos abiertos una de las tradiciones más significativas: el Día de Muertos. Como parte de una celebración que busca honrar a los antepasados, se popularizan dinámicas como festivales, disfrazarse de catrinas, montar monumentales altares de muerto y, en Saltillo, la práctica de la colorimetría en animales de compañía. Bañadog’s, una estética canina ubicada en el corazón de la ciudad, ha destacado por su creatividad con los amigos de cuatro patas.

UNA IDEA QUE ROMPE CON TABÚES La colorimetría es un arte que ha tenido cada vez mayor aceptación entre las personas: “Había muchos tabúes acerca de esto. Empieza por el tema del maltrato, pues piensan que el perrito pudiera sufrir o que pudiera afectarle de alguna manera en su salud”, reconoce para VMás Estefanía Juárez González, estilista canina certificada. Sin embargo, hay que destacar que esta actividad se realiza de manera totalmente segura con artículos especiales para los animales, hechos a base de elementos vegetales y agua, además de que ningún tinte se aplica directamente sobre la piel del animal.

‘ESQUELETITOS’, UNA FORMA DE CELEBRAR LA TRADICIÓN En Bañadog’s comentan que es más frecuente la colorimetría durante esta temporada, con motivo de Halloween y el Día de Muertos, aunque sí hay clientes que solicitan este servicio a lo largo de todo el año. Como una forma de homenaje a estas fechas, la estética decidió implementar más creatividad en sus diseños, creando esqueletos caninos. Con Mía y Milo, mascotas de Estefanía Juárez, la experta demostró a esta casa editorial los trabajos que se pueden diseñar, los cuales, con minuciosos detalles y colores vivos, asombran al público.

“Yo creo que somos el único lugar en Saltillo que lo realiza. Lo hacemos con productos seguros también [...] Como empresa, yo creo que es algo muy importante, porque nuestros servicios nos representan, tenemos más de diez certificaciones, entre ellas dos de colorimetría. Estamos preparados para este tipo de trabajos y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes”, agrega la estilista. EL CUIDADOSO PROCESO DETRÁS DE LA COLORIMETRÍA Existen varios tipos de tintes que se pueden aplicar al pelo de los animales: permanentes, semipermanentes y temporales. Cada uno tiene una duración que puede variar desde una semana o varios días hasta los tres meses.

No obstante, hay un proceso en común, de acuerdo con la estética canina: * Todo inicia con un baño normal, ya que se requiere que el pelaje esté limpio. * Después viene la aplicación del tinte. En el caso de los materiales permanentes y semipermanentes, se debe esperar de 15 a 30 minutos para que el color surta efecto hasta la tonalidad requerida. * Se vuelve a enjuagar el pelaje y luego se realizan los detalles para dar relieve en las zonas que requiera el arte.

“Es muy sencillo, no es estresante para ellos. No les toma mucho tiempo tampoco, pero sí recomendamos que se haga este procedimiento a una mascota que ya esté acostumbrada a la estética, porque hay perritos que no disfrutan del servicio. Nosotros siempre valoramos primero a la mascota, para ver si es candidata al servicio o no”, explica Estefanía Juárez. Respecto al tiempo que requiere todo el proceso, de forma general, se invierten desde 40 minutos hasta tres horas, pues se hacen pausas para que los ejemplares se relajen, coman o hagan sus necesidades.

RETOS: ¿A QUIÉN NO SE RECOMIENDA LA COLORIMETRÍA? La experta señala que los pelajes negros son más difíciles de trabajar, si de colorimetría se trata, ya que la mayoría de los tintes necesitan cierto tono de pelo. Para ello, también existen decolorantes para mascotas... sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones. En Bañadog’s se aplican los decolorantes a clientes que ya han pasado por ese proceso. La estética cuida que el animal sea apto para este producto, debido a que no todos los pelajes resisten: “Hay perros que traen el pelo muy maltratado, que no están en las mejores condiciones, a veces por la alimentación o por cómo viven [...] Si el pelo está muy seco, no va a resistir o a veces no tienen la cantidad adecuada de pelo para poderlo trabajar”. Para los casos de perros con el pelo corto, Juárez González recomienda utilizar tizas temporales, cuya consistencia es como polvo de gis aplicado en una crema.

UNA GARANTÍA FRENTE AL TEMOR DE LA COLORIMETRÍA Como una forma de asegurar que la colorimetría no hace daño al bienestar integral de los animales, Bañadog’s demuestra que utiliza productos totalmente seguros que cuentan con certificaciones. “Esto nos garantiza que, al menos, lo que es la piel y el pelo, pues van a estar sanos [...] Son hipoalergénicos, tienen certificaciones [...] todos los productos que utilizamos, pues son específicamente para mascotas y todo está hecho a base de productos naturales, que es lo más importante”, explica.