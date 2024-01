Ayudemos a David: familia Nuño solicita apoyo para cubrir gastos médicos

Sin embargo, la familia Nuño no cuenta con los recursos económicos para pagar, pues los estudios, tratamiento y honorarios de los médicos ascienden a 1,650,000 MXN (97,000 USD). Por ello, decidieron lanzar la campaña “Help David breathe well again!” por medio del sitio GoFundMe, con el objetivo de reunir 80,000 USD.

“La verdad es que esto no lo hago solamente por mi hermano, lo estoy haciendo también por mis padres, especialmente por mi mamá, porque la he visto trabajar durísimo toda su vida y no me gustaría, en absoluto, verla endeudada por muchos años por el nivel que alcanzó esta situación.

“Por eso te busco directamente a ti, porque quizá tú tienes la capacidad económica para hacer una gran diferencia en nuestra campaña y en nuestras vidas, sin que eso afecte de forma negativa tu economía”, expresó Olivia Nuño, hermana de David.

Puedes donar en el sitio: https://gofund.me/91a53e93

Contacto Olivia Nuño

Teléfono: +52 415 101 1940

Correo electrónico: olivianunog@gmail.com