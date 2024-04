Científicos descubren que la esclerosis múltiple puede detectarse en sangre años antes de que haya síntomas

SAN FRANCISCO- Científicos de la Universidad de California-San Francisco (UCSF) consiguieron descubrir un precursor en la sangre de algunas personas que posteriormente desarrollaron la enfermedad, de esclerosis múltiple, sus estudio fue publicado en la revista Nature Medicine.

Hasta ahora se sabe que en alrededor 1 de cada 10 casos de esclerosis múltiple, el organismo comienza a producir un conjunto característico de anticuerpos contra sus propias proteínas años antes de que se muestren los síntomas, según los investigadores.

Levi Gadye, señala en su arítículo “Signs of Multiple Sclerosis Show Up in Blood Years Before Symptoms Appear” publicado en el sitio web de la UCS, precisa que el hallazgo de los investigadores de la Universidad de California-San Francisco abre el camino hacia un “tratamiento más temprano para una enfermedad que afecta a casi 1.000,000 de personas en los Estados Unidos”.

“En un descubrimiento que podría acelerar el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple (EM), los científicos de la Universidad de California en San Francisco descubrieron un presagio en la sangre de algunas personas que luego desarrollaron la enfermedad”, explica Gadye.

Por su parte, el neurólogo de la UCSF, Michael Wilson, MD, autor principal del artículo detalla que ”en las últimas décadas, ha habido un movimiento en el campo para tratar la EM antes y de manera más agresiva con terapias más nuevas y potentes”, y prosigue explicando que “un resultado de diagnóstico como este hace que esa intervención temprana sea más probable, dando a los pacientes la esperanza de una vida mejor”.