Una herramienta de inteligencia artificial predice la evolución de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple

BARCELONA- Esta investigación titulada “Predicting disease severity in multiple sclerosis using multimodal data and machine learning”, que fue publicada la revista Journal of Neurology, contó con la participación además del Hospital Clínic de Barcelona, así como de la Universidad Charité de Berlín, también del Hospital Policlínico San Martino de Génova (Italia) y el Hospital Universitario de Oslo.

La investigación que fue liderada por el Dr. Pablo Villoslada, quien es el director del programa en Neurociencias del Hospital del Mar Research Institute y jefe del Servicio de Neurología del Hospital del Mar, posibilitó lograr desarrollar una herramienta que está basada en inteligencia artificial con el propósito de poder predecir cuál será la evolución de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, señala el comunicado publicado en el Hospital del Mar Research Institute.

De acuerdo con el comunicado, para conseguir crear esta herramienta fue necesario llevar a cabo un seguimiento durante dos años de un grupo de más de 300 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, así como un centenar de personas sin esta enfermedad.

Durante este periodo, prosigue el Hospital del Mar Research Institute, se realizó un analisis sobre el estado físico de los voluntarios que participaron en el estudio de forma exhaustiva. En este sentido, “se les evaluó a partir de diversas escalas clínicas y cognitivas, así como con pruebas de imagen (resonancia magnética cerebral y tomografía de coherencia óptica para analizar el estado de la retina). También a un completo análisis tanto de su genética, como de las proteínas y de las células inflamatorias presentes en su sangre. Los datos obtenidos se validaron con una segunda cohorte de 271 personas con esclerosis múltiple”.