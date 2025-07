Cómo elegir las mejores botas, zapatillas New Balance y Skechers para ti

En un mundo lleno de modelos, diseños y colores, elegir se ha vuelto un “martirio” para todos nosotros. No queremos que eso te pase, por eso es que te dejamos algunos consejos que te servirán para escoger las mejores zapatillas o botas según tu contexto. Y sí, también te damos las mejores marcas en el mercado para que las incluyas en tu armario.

En la actualidad las botas siguen cobrando fuerza en el mundo de la moda. Lo que antes era un artículo exclusivo del western, se ha convertido en un infaltable en el clóset de cualquier persona. ¿Por qué será?, por su variabilidad; así como hay vaqueras, también están las Chelsea o las largas para cuando el cielo se pone a llover.

Pero a pesar del auge de las botas o botines, las zapatillas New Balance siguen teniendo el cariño y favoritismo de las personas. Su comodidad incomparable, mezclada con sus increíbles diseños, han convertido a esta marca en una de las más queridas por todo el mundo. Es tan buena que lograron desdibujar la línea entre famosos y personas como tú o como yo; el mismo diseño que Hailey Bieber usa en sus días comfy, también puede estar en tu clóset.

Pero New Balance no es la única marca que se conoce por su comodidad, también existen las zapatillas Skechers . Estos tenis comenzaron siendo para un nicho que priorizaba la comodidad por encima del diseño, pero ahora se han extendido; así como pueden lanzar productos para las personas conservadoras, también pueden hacer algunos para los que aman seguir las tendencias, y si no nos crees puedes ver su catálogo y comprobarlo.

Tomando esto en cuenta, nos gustaría hacerte un listado de aquellas zapatillas atemporales que podrán servirte para cualquier momento. Algunas son de Skechers y otras de New Balance; además, también te daremos una guía rápida para el cuidado de tus botas.

ZAPATILLAS NEW BALANCE QUE NUNCA PASARÁN DE MODA

El modelo que pasó de ser “para papá” a conquistar las calles fue el 530 de New Balance. Esta zapatilla se volvió icónica gracias a su diseño de malla, pero lo que hizo que la amaramos fue su comodidad. El podólogo Valdo Hernández explicó que este par permite la transpiración del pie, el correcto movimiento de los dedos y da soporte inmejorable al talón, lo cual lo hace perfecto para las actividades del día a día o largas caminatas.

ZAPATILLAS SKECHERS SIEMPRE SERÁN CÓMODAS

Si a ti lo que te gusta es la comodidad suprema, y ni siquiera quieres estar batallando con los cordones, entonces tienes que conseguir unas Skechers Go Walk Flex. Este par entra dentro de la categoría de los slip-on, pero lo que las distingue es la seguridad que le brinda a tus pies.

A diferencia de otros modelos dentro de esta rama, los Go Walk 6 sí brindan estabilidad y firmeza a la hora de caminar. Además de que sus materiales son tan resistentes que no se romperán al primer tallón que le des con el pavimento. ¿Lo mejor?, son una alternativa asequible dentro de la marca.

¿CÓMO CUIDAR UNAS BOTAS?

Para que unas botas duren debes darles un trato adecuado. De nada servirá que inviertas en unas y cuando te las quites las dejes arrumbadas debajo de la cama. A continuación, te dejamos una guía para darles un cuidado de 10 y así te duren mucho más tiempo.

-Con un cepillo de cerdas suaves, retira el polvo después de cada uso.

-Guárdalas en una caja o almacenador que no permita el paso del polvo.

-Cuando las almacenes, coloca hormas o calzadores para mantener su estructura y evitar que se deformen.

-En caso de ser necesario, aplica pomadas o cremas para humectar la piel.

-Sécalas con papel cuando se mojen

-Impermeabiliza con un spray protector, evitarás manchas y que se mojen.

-Llévalas con un zapatero antes de hacerles cualquier modificación.

Recuerda que el calzado es la base para la comodidad al caminar; si eliges adecuadamente podrás lucir bien sin sentir que los “pies te matan”.