¿Cómo es que la herencia genética de una población humana primitiva, los denisovanos, influye en nuestra salud mental?

La investigación se centró en una alteración en la regulación del zinc, que es un elemento que traslada información del exterior hacia las células y que, además, interviene en la excitabilidad del sistema nervioso, y tiene un papel escencial en nuestra salud mental.

Los investigadores consiguieron identificar que esta alteración, que procede de los denisovanos, pasó a los Homo sapiens extendiéndose por todo el mundo, excepto en África.

“A través del análisis genómico, identificamos que la variante genética observada provenía de nuestro cruzamiento con humanos arcaicos en el pasado, posiblemente los denisovanos”, explicó Ana Roca-Umbert, co-primera coautora del estudio.

“Descubrimos que esta mutación seguramente tenía implicaciones en el transporte del zinc dentro de la célula, y entonces contactamos con el equipo de Vicente”, detalló Elena Bosch, investigadora principal del IBE y corresponsable del estudio.

Esta variante en el zinc está asociada a una mayor predisposición a padecer algunas enfermedades, tales como la anorexia nerviosa, el trastorno de hiperactividad, de espectro autista, bipolar u obsesivo-compulsivo, así como la depresión y la esquizofrenia.

Tanto los equipos de Elena Bosch, investigadora principal del IBE, como los de Rubén Vicente, investigador principal del MELIS-UPF, hallaron que “esta adaptación genética pudo ayudar a las poblaciones ancestrales de sapiens a adaptarse al frío”, indica la nota del IBE.

Según el IBE, el zinc, oligoelemento es fundamental para la salud humana y su deficiencia origina alteraciones de crecimiento, así como neurológicas e inmunitarias; no obstante, “su regulación aún está poco estudiada por la falta de herramientas moleculares para seguir el flujo del zinc”.

El laboratorio de Vicente fue quien logró identificar que la variante descubierta “provoca un nuevo equilibrio del zinc dentro de la célula, promoviendo un cambio en el metabolismo”, indica la nota del IBE y agrega que “al alterar el retículo endoplasmático y las mitocondrias de las células, esta variación provoca una posible ventaja metabólica para hacer frente a un clima hostil”.

“El fenotipo observado nos hace pensar en una posible adaptación al frío”, afirmó Vicente.

“El transporte del zinc también está implicado en la excitabilidad del sistema nervioso, y tiene un papel en el equilibrio y la salud mental de las personas”, precisa el IBE.

En este sentido, los científicos indican que la variante descubierta en este transportador del zinc, está relacionada con que las personas tengan una alta predisposición a padecer algunas enfermedades psiquiátricas.

“En el futuro, extender este estudio a modelos animales podría arrojar luz sobre esta predisposición a sufrir enfermedades mentales”, manifestó Vicente.

ZINC Y SU RELACIÓN CON LA DEPRESIÓN Y LA PSICOSIS

De acuerdo con el estudio “The emerging role of zinc in depression and psychosis”, publicado por National Library of Medicine en 2017

El zinc es importante para todos los sistemas fisiológicos, incluyendo el funcionamiento neuronal, en “donde participa en una infinidad de procesos celulares”, según esta investigación.

Así mismo, señala el estudio que derivado de los descubrimientos clínicos, moleculares y genéticos revelan funciones importantes de la homeostasis del zinc en relación con la “depresión clínica y la psicosis”.