Tips para meditar cuando no puedes estar quieto

Si eres de las personas que no sabe meditar, suele perder la concentración y la relajación , sobre todo en momentos en los que no puedes estar quieto, aquí te dejamos una lista de tips que te ayudarán a mantener la mente enfocada y realizar estos ejercicios de respiración, tranquilidad y paz para que toda la buena energía fluya dentro de ti.

2. No necesitas meditar para ser consciente: La atención plena y la meditación están muy relacionadas; debes saber que la meditación consciente es tomar un período de tiempo establecido para concentrarse activamente en estar presente, frecuentemente se centra en la respiración.

Una investigación realizada por The New York Times señala que la meditación puede ser demasiado beneficioso para personas que tienen trastornos de la atención , a pesar del desafío que representa para ellos sentarse a realizar estos ejercicios de relajación y para ayudar a esas personas, le pidieron a expertos de la salud una serie de recomendaciones y ellos compartieron los siguientes consejos.

¿Qué puedo hacer si quiero meditar pero me distraigo?

3. Considera las micro-meditaciones: Si utilizas una aplicación o una herramienta digital para meditar sabrás que comúnmente tienen meditaciones de 10, 15 o incluso 30 minutos, lo que puede representar mucho tiempo para las personas que van comenzando, en especial para aquellas que tienen problemas para concentrarse, es mejor optar por más cortas, el tiempo que a ti te lleve, es perfecto.

Finalmente, los expertos en salud mental señalan que si realmente te cuesta trabajo realizar estos ejercicios de meditación, aun cuando seguiste estos tips, puedes acercarte con un experto para pedir su ayuda y asesoría. No dejes de intentarlo, en algún momento podrás lograrlo o, sino, no te preocupes, no eres la única persona con ese problema, recuerda que para todo hay solución.