El mayor estudio genético sobre la pubertad en niñas revela la relación de ésta con el aumento de peso

CAMBRIDGE- De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad de Cambridge titulado “Largest ever genetic study of age of puberty in girls shows links with weight gain”, los investigadores hallaron más de 1,000 variantes, pequeños cambios en el ADN, que “influyen en la edad del primer período menstrual. Se observaron por primera vez alrededor de 600 de estas variantes”.

Así mismo, en esta nueva investigación publicada en la revista Nature Genetics, descubrieron que otros genes pueden afectar de manera directa a la edad de la pubertad en las niñas y en algunos se pueden presentar efectos profundos que afectan en su vida adulta.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo ayudarle a un adolescente que no puede dormir

La texto publicado en la Universidad de Cambridge, precisa que la edad en la que las niñas llegan a la pubertad e inician a tener períodos comúnmente sucede entre los 10 y los 15 años.

Estos hallazgos forman parte del mayor estudio genético en relación con la pubertad femenina realizado hasta la fecha, esta es una investigación internacional liderada por la Universidad de Cambridge que se basó en el estudio del ADN de cerca de 800,000 mujeres de Europa, Norteamérica, China, Japón y Corea.