¿Es posible ralentizar, detener y potencialmente hacer retroceder su reloj biológico?, los científicos dicen que sí

Sin embargo, continúa la autora, caba la posibilidad de que las velas ya no nos cuenten toda la historia. Esto se debe, afirma un grupo de científicos a que no sólo tenemos una edad cronológica tradicional, sino además una “edad biológica”. Y es, esta uñtima la podría incluso retroceder nuestro reloj biológico, si se sabe cómo hacerlo.

Holly Spanner en su artículo “New issue: A blueprint for anti-ageing” publicado el 7 de diciembre de 2023, indica que cuando nos preguntan “¿cuántos años tienes?”, la respuesta suele ser sencilla de responder. En caso de que no estuvieramos seguro sobre nuestra edad , siempre podemos contar las velas de nuestro pastel de cumpleaños, precisa Spanner.

Los médicos suelen bromear cuando dicen que si el ejercicio fuera una droga, todos haríamos fila para tomarla. No obstante, lograr ponernos en forma es más difícil, como sencillamente tomar una pastilla y “ muchos de nosotros no tomamos lo suficiente de este tratamiento milagroso, a pesar de que parece capaz de retardar el proceso de envejecimiento ”, asevera Spanner.

“ Por ahora, quizás quieras empezar midiendo tu edad biológica para saber con qué estás trabajando. No confíe en una prueba de edad epigenética; aunque está disponible en varios proveedores, no es barata y los resultados son demasiado inconsistentes. En cambio, existen bastantes mediciones completamente gratuitas que puede probar en la comodidad de su hogar para tener una idea aproximada ”, detalla Spanner,

“La mayoría de nosotros sabemos que deberíamos realizar 150 minutos de actividad moderada (como caminar a paso ligero) o 75 minutos de ejercicio vigoroso por semana. Lo que a menudo se pasa por alto es el entrenamiento de fuerza”, explica la autora, por lo que, de a cuerdo a Spanner, el ejercicio de resistencia nos puede ayudar a preservar nuestra densidad ósea, así como nuestra masa muscular, que son escenciales conforme vamos envejeciendo, señala Spanner. Además, los músculos nos ayudan a “regular los niveles de azúcar en sangre después de las comidas, algo que nuestro cuerpo suele empeorar a medida que envejecemos”, añade la autora.

2. NO HACERLE CASO A LAS DIETAS DE MODA

En de pasar nuestra toda su vida probando todas las dietas que hay en relación con la mejor manera de aumentar la salud y la longevidad, lograr tener una buena salud es muy sencillo, ya que la mayoría de nosotros nos beneficiaríamos consumiendo menos carne y más verduras, frutas, legumbres, nueces y cereales integrales, explica Spanner.

No obsrante, no está claro en como es que haciendo esto podría hacer que retroceda nuestro reloj biológico. Según los estudios en referencia a dietas son un reto, si consideramos que los más importantes fueron llevadas a cabo por medio de la observación; debido a que no se puede imponer una dieta a las personas durante décadas, lo investigadores se conforman con solo observar lo que come la gente y ver lo que sucede en cuanto a su salud, explica la autora.

3. CEPILLARNOS LOS DIENTES

“Una de las conexiones más sorprendentes en la biología del envejecimiento es la que existe entre una buena higiene bucal y una vida más larga”, asevera Spanner.

La autora menciona que los primeros indicios en relación con nuestro cuidado bocal, señalan que las personas que tienen menos caries, así como enfermedades de las encías, tenían menos ataques cardíacos que aquellos con una mal salud bucal.

Si bien, dice la autora, este vínculo no está claro; “podría haber habido un factor no relacionado detrás de esta correlación, o podría ser que las personas más preocupadas por su salud dedican más tiempo a cepillarse los dientes y a realizar otras conductas como comer bien, pero estudios adicionales han solidificado el vínculo. Es más, sugirieron cuál podría ser la conexión: inflamación crónica”, aclara Spanner.

4. DORMIR DEMASIADO NOS ES PERJUDICIAL

Actualmente, los estudios proponen que lo óptimo para dormir es entre 7 y 8 horas por noche en promedio. Sin embargo, Spanner, menciona que lo que tal vez no hayamos escuchado es que dormir demasiado puede acarrearnos un efecto perjudicial en nuestra salud, ya que dormir más de nueve horas está vinculado con un “mayor riesgo de muerte que dormir tan solo cuatro horas”.

Si bien el sueño continúa siendo “uno de los aspectos más misteriosos de nuestra fisiología, la ciencia de la longevidad está descubriendo mecanismos para explicar cómo un buen sueño puede alargar la vida”, asevera Spanner.

5. ES RECOMENDABLE USAR SIEMPRE PROTECCIÓN SOLAR

Spanner, señala que “la crema antienvejecimiento más eficaz, con diferencia, es el humilde protector solar”.

6. USA LENTES DE SOL DURANTE TODO EL AÑO

No solo nuestra piel necesita estar a salvo del sol, dice Spanner, es importante además cuidar nuestros ojos; ya que de hacerlo los podrían ser preventivo para no enfermar de alguna demencia.

Así mismo, la luz ultravioleta puede dañar las células que son más sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, con lo que se acelera la enfermedad, conocida como degeneración macular relacionada con la edad (DMAE), que puede nublar nuestra visión, explica la autora, añade diciendo que “tanto las cataratas como la DMAE parecen aumentar el riesgo de demencia” y Spanner concluye explicando que “la buena noticia para aquellos que usan anteojos o lentes de contacto es que la mayoría de ellos vienen con protección UV incorporada. Para el resto de nosotros, vale la pena considerar las gafas de sol (especialmente aquellas que se envuelven para evitar que la luz ultravioleta entre por los lados) y un sombrero de ala ancha. Estos no solo ayudarán a mantener la vista a medida que envejece, sino también la función cerebral”.