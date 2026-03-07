¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?

ESPAÑA- Siempre hemos pensado, o nos han hecho pensar, que el flúor es el gran protector contra la caries, un oligoelemento natural que participa en la mineralización de nuestros huesos y dientes pero conviene recordar que en exceso puede causar manchas, debilitamiento óseo, dolor en articulaciones e incluso náuseas o diarrea, especialmente en niños.

El flúor en si mismo no es malo ni supone un peligro para nuestros dientes, el problema está en que muchas veces no es necesario por lo que si se produce un exceso nos perjudicará más que beneficiarnos.

PASTA DE DIENTES, ¿CON FLÚOR O SIN FLÚOR?

El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos. El flúor no sólo endurece los huesos de nuestro cuerpo, sino también el esmalte de nuestros dientes. Por lo tanto, es importante suministrar al cuerpo suficiente flúor para prevenir la caries dental.

Sin embargo, en la pasta de dientes para niños, el exceso de fluoruro puede llevar a que se presente fluorosis dental. Este desorden dental se caracteriza por la decoloración de los dientes que puede variar desde manchas blancas hasta manchas marrones en el esmalte de los dientes. Y esto no sólo es una preocupación cosmética, la fluorosis dental también puede reducir la resistencia del esmalte a la caries dental. Por eso también es muy importante inculcar buenos hábitos de higiene bucal desde los primeros dientes para un correcto cuidado dental en los niños.

“La salud bucal debería basarse en el equilibrio y no en el exceso”, nos dice Filip Van, CEO fundador de la firma cosmética natural Di Oleo, ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz), quien afirma que existen otras alternativas al flúor en nuestras pastas de dientes y qué otros problemas puede ocasionar si lo usamos más de lo debido.

“Todos nosotros ya obtenemos flúor gracias a una alimentación equilibrada que incluye agua, pescados, tés y ciertos vegetales, estas cantidades añadidas que vienen en aguas envasadas, suplementos y sales fluoradas, además de no ser necesarias pueden ocasionarnos problemas a nivel articular, intestinal o incluso más caries, que es lo que se supone que queremos prevenir con el plus de flúor que contienen algunas pastas de dientes”, sostiene Filip Van, de Di Oleo, firma gaditana de cosmética natural que también comercializa pastas dentales, enjuagues bucales y cepillos de bambú para niños y adultos, además de otros no relacionados con la higiene bucal.