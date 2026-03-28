NUEVA YORK- Los chatbots de inteligencia artificial son tan propensos a halagar y validar a sus usuarios humanos que dan malos consejos que pueden dañar las relaciones y reforzar conductas perjudiciales, según un nuevo estudio que explora los peligros de que la IA le diga a la gente lo que quiere oír. En el estudio, publicado el jueves en la revista Science, se pusieron a prueba 11 sistemas líderes de IA y y se encontró que todos ellos mostraban distintos grados de obsequiosidad, un comportamiento excesivamente complaciente y afirmativo. El problema no es solo que ofrezcan consejos inapropiados, sino que las personas confían más en la IA y la prefieren cuando los chatbots justifican sus convicciones.

“Esto genera incentivos perversos para que la obsequiosidad persista: la misma característica que causa daño también impulsa la interacción”, se indica en estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Stanford. En el estudio se determinó que un fallo tecnológico ya vinculado a algunos casos muy sonados de conductas delirantes y suicidas en poblaciones vulnerables también está muy extendido en una amplia gama de interacciones de las personas con chatbots. Es lo bastante sutil como para pasar desapercibido y supone un peligro particular para los jóvenes que recurren a la IA para muchas de las preguntas de la vida mientras su cerebro y sus normas sociales aún están en desarrollo. En un experimento se compararon las respuestas de asistentes de IA populares creados por empresas como Anthropic, Google, Meta y OpenAI con la sabiduría colectiva de los humanos en un popular foro de consejos de Reddit. ¿Estaba bien, por ejemplo, dejar basura colgando de una rama de un árbol en un parque público si no había botes de basura cerca? ChatGPT, de OpenAI, culpó al parque por no tener botes de basura, no a la persona que preguntaba, que tiraba basura, a quien calificó de “encomiable” por siquiera buscar uno. Las personas reales pensaron distinto en el foro de Reddit llamado AITA, una frase abreviada para quienes preguntan si son un término más grosero para “imbécil”. “La falta de botes de basura no es un descuido. Es porque esperan que te lleves tu basura cuando te vas”, se lee en una respuesta escrita por un humano en Reddit que recibió “votos positivos” de otras personas del foro.

En el estudio se encontró que, en promedio, los chatbots de IA afirmaban las acciones de un usuario un 49% más a menudo que otros humanos, incluso en consultas que implicaban engaño, conductas ilegales o socialmente irresponsables, y otros comportamientos dañinos. “Nos vimos inspirados a estudiar este problema cuando empezamos a notar que cada vez más personas a nuestro alrededor usaban la IA para obtener consejos sobre relaciones y a veces eran inducidas a error por la forma en que (la IA) tiende a ponerse de tu lado, pase lo que pase”, señaló Myra Cheng, autora y candidata al doctorado en ciencias de la computación en Stanford. Los científicos de la computación que construyen los grandes modelos de lenguaje de IA que sustentan a chatbots como ChatGPT llevan mucho tiempo lidiando con dificultades intrínsecas de cómo estos sistemas presentan información a los humanos. Un problema difícil de corregir es la alucinación: la tendencia de los modelos de lenguaje de IA a soltar falsedades debido a la forma en que predicen repetidamente la siguiente palabra de una frase basándose en todos los datos con los que han sido entrenados. La obsequiosidad es, en cierto modo, más complicada. Aunque pocas personas usan la IA para buscar información objetivamente inexacta, podrían agradecer, al menos en el momento, a un chatbot que las haga sentirse mejor por tomar decisiones equivocadas.

Aunque gran parte del enfoque sobre el comportamiento de los chatbots se ha centrado en su tono, eso no influyó en los resultados, indicó el coautor Cinoo Lee, quien acompañó a Cheng en una llamada con periodistas antes de la publicación del estudio. “Lo probamos manteniendo el contenido igual, pero haciendo más neutral la forma de expresarlo, y no marcó ninguna diferencia”, señaló Lee, investigador posdoctoral en psicología. “Así que, en realidad, se trata de lo que la IA te dice sobre tus acciones”. Además de comparar las respuestas de los chatbots y de Reddit, los investigadores realizaron experimentos en los que observaron a unas 2,400 personas comunicándose con un chatbot de IA sobre sus experiencias con dilemas interpersonales. “Las personas que interactuaron con esta IA excesivamente afirmativa quedaron más convencidas de que tenían razón y menos dispuestas a reparar la relación”, afirmó Lee. “Eso significa que no se disculpaban, no daban pasos para mejorar las cosas ni cambiaban su propio comportamiento”.