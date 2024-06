Nuestra salud mental es un tesoro al que hay que ponerle en valor y cuidar

La autora colabora también en programas radiofónicos, lleva asimismo un podcast junto a Bianca Kovacs, con su humor fresco y tiene un monólogo de moda, pero las páginas de su obra `E sto no está pasando´ son, según confiesa en entrevista con EFE, “las que más me han costado elaborar ”.

Bianca Kovacs : Para mí fue, de estar disociada y no sentir nada, a comenzar a sentirlo todo. Fue algo inabarcable, no podía hacerme cargo, me superaba.

Bianca Kovacs : Aceptación para mí es llegar a una paz emocional conmigo misma de decir: “vale, Miguel en esta vida ya no va a estar y mi vida no va a ser como era antes”. Desde luego aceptación no es ver la nueva situación como si no hubiera pasado nada. Se trata de adaptarse y aceptar todo el cambio de vida que ha supuesto. Lo que pensabas que iba a ser en el futuro ya no va a ser. En definitiva, se trata de llegar a la paz con todo ese cambio.

Bianca Kovacs : Aún me sorprende cuando las personas se equivocan y no lo reconocen. ¡Es humano equivocarte! Vivimos con una exigencia como si de verdad pudiéramos llegar a ser perfectos. Parece que no podemos reconocer que estoy mal, que la cabeza me está fallando y me tengo que tomar un respiro. Pero no nos lo permitimos y deberíamos hacerlo todos.

EFE: En el libro se lee también: “Qué infravalorada tenemos la mente y qué pocos respiros le damos. No se puede poner mala, no puede fallar”.

EFE: ¿Qué ha supuesto para ti ese golpe tan duro, aunque el libro donde lo cuentas es también reflexivo y, de alguna manera, desafiante?

Bianca Kovacs: Fue el hecho que me cambió la existencia por completo. Como si me sacaran de mi vida y mis proyectos a futuro y me metieran en otra completamente distinta. Tengo el mismo cuerpo, tengo la misma familia, vivo en el mismo lugar, pero es otro contexto y otra película completamente distinta.

EFE: Un proceso que viven con intensidad, pero cada uno a su manera, las otras personas que se relacionaban con tu hermano...

Bianca Kovacs: Sí, cuando me paraba a analizar mi vida y veía que esto no solo me ha pasado a mí, que a mi hermana se le ha muerto el hermano, que a mis padres se les ha ido un hijo... Siempre hay que tenerlo en cuenta, porque son piezas básicas en el contexto de la nueva situación y forma de vida que tenemos delante.

CHISTES, COMO TERAPIA PERSONAL

EFE: En el libro comentas “Estamos aquí por algo, no podemos irnos, nos toca seguir...” ¿Cómo lo debemos interpretar?

Bianca Kovacs: Sí, eso me lo dijo mi madre, que ha sido la persona que más ha tirado de mi hermana y de mí. Es una frase que nos repetía. No sé en sus momentos de intimidad lo que pensará, pero el mensaje siempre ha sido muy alentador.

EFE: También has comentado que, como humorista, los chistes te han salvado...

Bianca Kovacs: Sí, totalmente. Desde el minuto cero en que disocié y no entendía nada, me dediqué a hacer chistes como respuesta y fueron mi forma de salvación. Han sido como un flotador en mitad del océano.

A modo de ejemplo, Romero comenta en sus páginas que cuando ocurrió estaba en la cocina, y reflexiona: “No entiendo nada, yo solo estaba haciendo la merienda y en un segundo se había tirado por la ventana. No pensé que las tortitas estuvieran tan malas”.

EFE: Monologista, llevas también el podcast irónico llamado “Odio a la gente”, ahora también escritora... ¿cómo ves tu futuro profesional?

Bianca Kovacs: Me gustaría que fuera todo compatible. La comedia es algo que me llena plenamente y me sale de forma natural, pero haber conseguido escribir un libro con el fondo de comedia, ha sido maravilloso. Pero sigo con giras haciendo monólogos, también me gusta la televisión, aunque es un lugar en el que tengo poca experiencia y también me apetece saltar a la interpretación.

EFE: En algunos medios se te ha “catalogado” como “un icono del humor negro” ¿Qué te parece esa definición?

Bianca Kovacs: No me veo reflejada con ese “título”. Es verdad que hago humor y a veces es negro, pero también hago chistes de otro tipo. No me limito específicamente a un tipo de humor concreto. Solo digo lo que se me pasa por la cabeza y lo que me parece gracioso.

