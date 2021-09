Presta atención a estas señales, anuncian si una persona tiene atrofia muscular espinal

La debilidad de los músculos es la principal característica de la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética rara . “ Ocurre porque las células nerviosas específicas que controlan el movimiento muscular, denominadas motoneuronas, se deterioran y dejan de funcionar. Esto significa que las señales del cerebro no llegan hasta el músculo. Si los músculos ya no reciben señales que les indiquen que se muevan, se vuelven cada vez más débiles y terminan atrofiándose ”, detalla Daniel Natera, neuropediatra y miembro de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El especialista destaca que esta enfermedad suele detectarse entre los 3 y los 12 meses en la mayoría de los casos. “Si el bebé se mueve menos de lo que debería a su edad o no alcanza los hitos motores a la edad que le correspondería (no se sienta, no camina, etc.) o si se observa debilidad muscular generalizada, es conveniente que los padres consulten con su pediatra para que éste les derive al neuropediatra en caso necesario”, recomienda.

El experto puntualiza que la atrofia muscular espinal puede afectar a todas las funciones musculares del organismo. Los casos más graves se dan cuando la enfermedad alcanza aquellas funciones que comprometen la vida, como ocurre cuando se afectan los músculos implicados en la respiración y la deglución.

Natera manifiesta que hay tres tipos de atrofia muscular espinal. “En la AME tipo 1, que es la forma más grave, los primeros síntomas aparecen antes de los 6 meses; en la tipo 2, entre los 6 y los 12 meses y en la tipo 3, la menos grave, a partir de los 12 meses de vida. El peor pronóstico lo tiene la tipo 1”, subraya.