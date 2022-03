Un estudio revela que la Vacuna de Pfizer contra el COVID-19 protege a los niños

Estos los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se fueron publicados un día después de que un estudio que fue llevado a cabo en niños de la ciudad de Nueva York se conjeturara que la vacuna podría no resultar tan efectiva entre los pequeños de 5 a 11 años como en los niños de mayor edad, especialmente para bloquear las infecciones más leves. Esos datos plantearon la cuestión de si las dosis que se les administraron a los menores de 12 años podrían ser demasiado bajas.

Sin embargo, los CDC dijeron que los datos de varios otros estados insinúan que el problema no es la edad de los niños o el tamaño de la dosis, sino ómicron. En general, la vacunación es menos eficaz contra altamente contagiosa variante ómicron, que en mutaciones anteriores del coronavirus, y la vacunación de los niños de 5 a 11 años comenzó apenas unas semanas antes de que empezara a circular la ómicron.

“Como padre de un niño muy pequeño, creo que haría todo lo posible por mantenerlo fuera del servicio de urgencias a mitad de la noche”, explicó la epidemióloga de los CDC Ruth Link-Gelles. “Lo que vemos en los datos que tenemos es que la vacuna sigue proporcionando una buena protección contra cuadros más graves”, añadió.

En opinión de los pediatras, aunque los resultados podrían parecer confusos, son los padres los que deberán comprender que las vacunas siguen siendo la mejor forma de evitar una infección más grave.

En este sentido, Paul Offit del Hospital Infantil de Filadelfia asegura que “si estás vacunado, podrías desarrollar una infección leve y simplemente vamos a tener que aprender a vivir con eso”.

Por otra parte, Offit precisó que el estudio realizado en Nueva York contó con una muestra demasiado pequeña para sacar conclusiones y tampoco se puede tener en cuenta las variables, como el que las infecciones no se cuenten en los niños a los que se les hace la prueba en casa en lugar de en una clínica. Puntulizó que los jóvenes ingresados en su hospital con un cuadro grave de COVID-19 son los no vacunados “y es duro de ver”.

Con información de la Agencia The Associated Press.