Los edificios más sustentables de México: ¿qué tienen en común? La certificación LEED

En un contexto global marcado por el cambio climático y la urgente necesidad de adoptar prácticas sostenibles, la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como un referente internacional en construcción verde. México no es la excepción: cada vez más desarrollos urbanos y arquitectónicos en el país apuestan por esta certificación como una garantía de eficiencia, responsabilidad ambiental y calidad.

¿Qué es la certificación LEED?

Desarrollada por el U.S. Green Building Council (USGBC), la certificación LEED evalúa el desempeño ambiental y la eficiencia energética de edificaciones nuevas o existentes. El sistema clasifica los proyectos en distintos niveles —Certified, Silver, Gold y Platinum— con base en criterios como el uso racional del agua, eficiencia energética, calidad del ambiente interior, materiales sostenibles, innovación y ubicación.

TE PUEDE INTERESAR: LEED for Communities: Certificación de sostenibilidad a gran escala

LEED no es simplemente un distintivo, sino un marco de evaluación integral que impulsa a los desarrolladores, arquitectos e ingenieros a replantear la manera en que construyen y operan los edificios, promoviendo beneficios económicos, ambientales y sociales a largo plazo.

La presencia de LEED en México

México ha ido consolidando su presencia en el mapa global de la construcción sustentable. En el país, diversos proyectos han obtenido la certificación LEED, ubicados principalmente en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

Algunos de los proyectos más representativos incluyen

Torre BBVA Bancomer (CDMX): Un ícono de la arquitectura corporativa que cuenta con certificación LEED Platino en la categoría Building Design and Construction (BD+C). Este rascacielos optimiza el consumo energético y reduce el uso de agua potable mediante sistemas inteligentes. BBVA México+1NEWS BBVA+1

Torre Reforma (CDMX): Galardonada con certificación LEED Platino, esta edificación incorpora sistemas de ventilación natural, uso de materiales reciclados y tecnologías para el ahorro energético, lo que la convierte en una de las torres más sostenibles de América Latina.

Centro Corporativo Antara (CDMX): Otro ejemplo relevante de edificio de oficinas con certificación LEED Silver, por su gestión de residuos, eficiencia energética y diseño bioclimático.

Distrito Tec (Monterrey): Este ecosistema de innovación y emprendimiento liderado por el Tecnológico de Monterrey incluye múltiples edificios certificados LEED, como el Centro de Biotecnología FEMSA, que integran eficiencia energética, captación pluvial y espacios de trabajo saludables.

¿Por qué es importante que México apueste por LEED?

La adopción de estándares como LEED no solo representa un compromiso ambiental, sino también una inversión estratégica. Los edificios certificados consumen menos recursos, generan ahorros operativos, aumentan su valor en el mercado y ofrecen mejores condiciones para sus ocupantes.

Además, en un país con retos significativos en urbanización acelerada, contaminación y escasez hídrica, fomentar la construcción sustentable es una medida necesaria para garantizar ciudades más resilientes y habitables.

Impulsar proyectos con certificación LEED también envía un mensaje poderoso: México tiene la capacidad técnica, creativa y ética para construir un futuro más responsable con el medio ambiente.

La certificación LEED se ha convertido en una herramienta clave para transformar la industria de la construcción en México. Más que una tendencia, representa una evolución necesaria hacia un modelo de desarrollo urbano más equilibrado y consciente.

Celebrar y multiplicar estos proyectos no solo es deseable, sino urgente.