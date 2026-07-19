Chile pasilla: el sabor profundo de la cocina mexicana

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. En la vasta gastronomía mexicana existen ingredientes capaces de transformar un platillo con tan solo un puñado de ellos. Uno de los más emblemáticos es el chile pasilla, protagonista de innumerables recetas tradicionales gracias a su sabor complejo, su aroma intenso y su característico color oscuro. Desde salsas y moles hasta caldos y adobos, este chile seco ha acompañado a la cocina nacional durante siglos, convirtiéndose en un elemento indispensable en las mesas mexicanas. ORIGEN Y SIMILITUDES El chile pasilla proviene del chile chilaca (Capsicum annuum), una variedad originaria de Mesoamérica que se cultiva principalmente en estados como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. Cuando el fruto fresco alcanza su madurez, se deja secar al sol hasta adquirir su tonalidad oscura y arrugada, proceso que le otorga el nombre de “pasilla”, derivado de la palabra “pasa”, debido a su parecido con las uvas deshidratadas.

Los pueblos prehispánicos ya cultivaban distintas variedades de chile miles de años antes de la llegada de los españoles. Civilizaciones como la mexica, la maya y la zapoteca utilizaban los chiles no solo como alimento, sino también como moneda de intercambio y medicina natural. Fray Bernardino de Sahagún documentó en el siglo XVI el amplio uso de los chiles secos en la alimentación cotidiana de los habitantes de la Nueva España. Aunque hoy el chile pasilla es considerado un ingrediente cien por ciento mexicano, su historia se remonta a épocas ancestrales. Tras la Conquista, su uso se extendió y comenzó a mezclarse con ingredientes traídos de Europa, como la carne de res, el cerdo, el ajo y diversas especias, dando origen a platillos emblemáticos de la cocina mestiza. DISTINCIONES Y APORTACIONES El chile pasilla se distingue por su sabor suave y ligeramente picante. En la escala Scoville suele registrar entre 1,000 y 2,500 unidades, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan profundidad de sabor sin un picor excesivo. Sus notas recuerdan al cacao, las frutas secas, la ciruela y, en ocasiones, al café tostado. En la cocina mexicana, el chile pasilla ocupa un lugar privilegiado. Se utiliza para elaborar moles, adobos, salsas para enchiladas, caldos, marinados y guisos tradicionales. También es ingrediente fundamental del mole de olla, las salsas para tacos, los mixiotes y diversos platillos regionales del centro y norte del país. Desde el punto de vista nutricional, contiene vitaminas A y C, además de minerales como potasio, hierro y magnesio. Asimismo, aporta antioxidantes naturales y capsaicina, compuesto asociado con propiedades antiinflamatorias y estimulantes del metabolismo. Tradicionalmente, algunas comunidades han empleado infusiones de chile para aliviar molestias respiratorias y mejorar la circulación.