Científicas mexicanas de la UNAM revelan mutaciones del cáncer de piel

El cáncer de piel no afecta a todas las poblaciones de la misma manera. En México, el melanoma acral representa alrededor del 50% de los casos de melanoma diagnosticados cada año, una proporción muy superior a la observada en países europeos o anglosajones. Ahora, un equipo de científicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha identificado pistas genéticas que podrían explicar por qué este subtipo tiene un comportamiento distinto en la población mexicana y por qué muchos pacientes no responden a terapias convencionales. TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial contra el Cáncer: Coahuila se sitúa entre los 10 estados con más muertes El estudio fue encabezado por las doctoras Patricia Basurto Lozada y Carla Daniela Robles Espinosa, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano (LIIGH), en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y otras instituciones nacionales e internacionales. La investigación, publicada en la revista Nature, marca un parteaguas en la comprensión del melanoma acral en contextos latinoamericanos.

¿Qué es el melanoma acral? El melanoma acral es un tipo de cáncer de piel que aparece como una mancha irregular y oscura en las palmas de las manos, plantas de los pies o debajo de las uñas. A diferencia de otros subtipos asociados a la radiación ultravioleta, este no necesariamente se relaciona con la exposición solar. En México, este subtipo no solo es más frecuente, sino que suele diagnosticarse en etapas más avanzadas y con mayor profundidad tumoral, lo que complica el pronóstico. Investigaciones del INCAN han documentado que las personas afectadas enfrentan, en muchos casos, una evolución más agresiva de la enfermedad. Un estudio con 92 pacientes mexicanos Para profundizar en las causas biológicas de este comportamiento, el equipo reclutó a 92 personas con diagnóstico de melanoma acral que aceptaron donar muestras de su tumor. Estas se compararon con tejido sano y se secuenciaron para analizar las mutaciones presentes en el ADN tumoral. Uno de los hallazgos más relevantes fue la relación entre las mutaciones genéticas y la ancestría de cada paciente. La población mexicana posee una composición genética compleja, con predominio de ascendencia amerindia y europea, y un componente africano en menor proporción. Los resultados mostraron que quienes tenían mayor proporción de ascendencia europea presentaban con más frecuencia mutaciones en el gen BRAF. En contraste, las personas con mayor ascendencia amerindia u otras variantes genéticas tendían a presentar mutaciones en genes distintos, como KIT.

Implicaciones para el tratamiento del cáncer de piel El gen BRAF es uno de los más estudiados en oncología, y existen terapias dirigidas específicas para tumores que presentan esta mutación. Sin embargo, cuando el melanoma acral no involucra BRAF, estos tratamientos no resultan eficaces. Los investigadores señalaron que en pacientes mexicanos con melanoma avanzado o metástasis se observa una menor frecuencia de mutaciones en BRAF en comparación con poblaciones anglosajonas. Esto podría explicar por qué algunas terapias dirigidas y ciertos esquemas de inmunoterapia no ofrecen los mismos resultados en México. Además, el estudio identificó que existen dos tipos distintos de melanocitos que pueden dar origen al melanoma acral: los cutáneos y los volares, presentes en palmas y plantas. Los tumores con mutación en BRAF mostraban un perfil más cercano a los melanocitos cutáneos, mientras que aquellos con mutaciones en KIT se asemejaban más a los volares. Este hallazgo sugiere que el origen celular del tumor también influye en su comportamiento y en su respuesta a fármacos específicos. Un paso hacia la medicina personalizada Las científicas de la UNAM destacan que comprender el perfil genético del melanoma acral en la población mexicana es crucial para desarrollar tratamientos más efectivos y personalizados. En lugar de extrapolar datos de estudios realizados en otras regiones, este trabajo aporta evidencia local que puede transformar la práctica clínica. A futuro, identificar las mutaciones específicas y el origen celular de cada tumor podría permitir seleccionar terapias dirigidas con mayor precisión, mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad asociada a este tipo de cáncer de piel que afecta a miles de mexicanos cada año.

