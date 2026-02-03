Día Mundial contra el Cáncer: Coahuila se sitúa entre los 10 estados con más muertes

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que Coahuila es una de las 10 entidades del país donde más se registran muertes por cáncer.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que cada 4 de febrero recuerda la lucha contra esta enfermedad en el mundo, el INEGI reveló que Coahuila tiene una tasa actual de 78.2 muertes por tumores malignos por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con el estudio «Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer», con este indicador, la entidad ocupa el noveno lugar a nivel nacional con la mayor incidencia de fallecimientos por esta causa.

En la lista de las 10 entidades con mayor incidencia se encuentra Chihuahua, con 90.1 defunciones por cada 100,000 habitantes, ocupando el primer lugar nacional. Después de Chihuahua se ubican:

Baja California Sur (88.8)

Baja California (86.9)

Colima (84.5)

Sonora (83.6)

Campeche y Quintana Roo (80.7)

Chiapas (78.6)

Coahuila (78.2)

Aguascalientes (78.1)

Asimismo, el INEGI informa que, del total de los egresos hospitalarios en Coahuila, en al menos el 2.8 % se reportó que los pacientes tenían algún tipo de cáncer.

Aun cuando dicha información representa las muertes registradas en 2024, para el primer semestre de 2025 el INEGI reveló en otro estudio que, a nivel estatal, los tumores malignos siguen siendo una de las principales causas de muerte. Este dato se dio a conocer considerando que, al cierre de dicho semestre, Coahuila registró un acumulado de 1,145 muertes por esta enfermedad.