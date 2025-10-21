Coahuila: Ubica el módulo del Conavi dónde podrás registrarte al programa de Vivienda para el Bienestar

Participar en el programa Vivienda para el Bienestar de la CONAVI en Coahuila es una excelente oportunidad para transformar tu hogar y mejorar tu calidad de vida.

¿Vives en Coahuila y estás buscando una vivienda digna y accesible? Hoy te contamos cómo acceder al módulo del programa Vivienda para el Bienestar que coordina la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y qué debes hacer para registrarte correctamente.

El programa Vivienda para el Bienestar está diseñado para que familias de Coahuila en condiciones de vulnerabilidad puedan obtener un apoyo financiero o subsidio para construir, ampliar o mejorar su vivienda. Con este respaldo, se impulsa el acceso al derecho a una vivienda adecuada, segura y confortable.

¿Qué requisitos se solicitan?

Para poder acceder al programa, necesitas cumplir con algunos requisitos básicos:

1. Residir en el estado de Coahuila y en una zona atendida por el programa.

2. Contar con un hogar que no esté ya beneficiado por otro programa similar o que requiera una mejora real.

3. Tener ingresos que califiquen para ser considerado en condición de vulnerabilidad.

4. Presentar documentos de identidad, credenciales y comprobantes de domicilio vigentes.

5. Registrarte de manera formal a través del módulo local del programa Vivienda para el Bienestar.

¿Cómo registrarte en Coahuila?

- Ubica el módulo local del programa en tu municipio. Allí te brindarán asesoría sobre la convocatoria vigente.

- Lleva contigo todos los documentos solicitados (identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de matrimonio o nacimiento si aplica, etc.).

- Acude al módulo y completa el formato de solicitud que te proporcionarán.

Una vez entregada la solicitud, el equipo de la CONAVI evaluará tu información y validará tu elegibilidad.

Si resultas beneficiado, recibirás la confirmación para que se lleve a cabo la construcción, mejora o ampliación de tu vivienda según lo aprobado.

¿Por qué conviene participar?

1. Apoyo financiero significativo que facilita acceder a una vivienda digna.

2. Aumento del bienestar Familiar al asegurar un espacio adecuado para convivir, descansar y desarrollarse.

3. Mejora del entorno urbano y rural al activar programas de vivienda con criterios de calidad.

4. Tranquilidad al contar con respaldo institucional y procesos transparentes.

Consejos útiles antes de registrarte

- Verifica que la convocatoria esté abierta en tu municipio: los plazos y montos pueden variar.

- Confirma que cumples con todos los requisitos antes de acudir al módulo.

- Lleva copias y originales de tus documentos por si los solicitan para cotejo.

- Guarda tu número de folio o registro: facilitará el seguimiento de tu trámite.

- Durante la ejecución de obras, asegúrate de que los materiales y trabajos sean de calidad y conforme a lo aprobado.

Participar en el programa Vivienda para el Bienestar de la CONAVI en Coahuila es una excelente oportunidad para transformar tu hogar y mejorar tu calidad de vida. Si estás interesado, no pierdas la oportunidad: acércate al módulo correspondiente, asegúrate de reunir tus documentos y da el primer paso hacia una vivienda mejor. ¡Tu nuevo hogar te espera!

