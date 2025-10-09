Vivienda Bienestar 2025 de Conavi: casas de 600 mil pesos con 0% de interés para quienes no tienen Infonavit ni Fovissste

Ante el aumento constante del precio de la vivienda en México, el Gobierno Federal lanzó una alternativa para quienes no pueden acceder a un crédito tradicional. Se trata del Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que permitirá adquirir casas de hasta 600 mil pesos con 0% de interés, especialmente dirigidas a personas sin seguridad social.

El objetivo principal del proyecto es construir más de 86 mil viviendas en todo el país, enfocadas en familias que han quedado fuera del sistema de créditos del Infonavit o Fovissste. Según la Conavi, esta estrategia busca garantizar el derecho a una vivienda digna, accesible y ubicada en zonas con servicios básicos.

El programa está respaldado por la donación de 866 hectáreas de suelo por parte de la Federación, los estados y municipios. En total, se proyecta la construcción de viviendas en 266 predios distribuidos en las 32 entidades del país, priorizando espacios que cuenten con conectividad urbana, evitando los desarrollos en zonas alejadas o marginadas.