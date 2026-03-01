Comino: el pequeño gigante de la parrilla

Esta gastrónoma–filósofa del sabor quiere compartir vivencias, viajes y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Porque cada ingrediente tiene historia, y cada historia deja un aroma que se queda en la memoria. Hoy hablamos del comino. El comino es una planta herbácea originaria del Mediterráneo oriental, particularmente de regiones como Egipto y Siria. Su uso se remonta a más de 4,000 años. Fue apreciado por egipcios, griegos y romanos tanto en la gastronomía como en la medicina y en rituales.

Origen geográfico e histórico: Nació en el Mediterráneo y el Cercano Oriente. En el Antiguo Egipto se utilizaba en la cocina e incluso en procesos de momificación. Difusión: Se expandió por la cuenca mediterránea, Asia Menor, India y Europa. Llegó a América en el siglo XVI, traído por los españoles durante la colonia. Importancia cultural: Es mencionado en textos bíblicos y forma parte esencial de la cocina mediterránea, del norte de África y de Medio Oriente. Cultivo actual: Hoy, India es el mayor productor mundial, aportando cerca del 70% de la producción global, seguido por Siria, Turquía e Irán. Usos gastronómicos: Su aroma es intenso, terroso y ligeramente amargo. Es clave en tacos, guisos y adobos latinoamericanos, así como en mezclas de especias orientales.

¿Cómo llegó a México? El comino fue introducido por los españoles junto con otras especias euroasiáticas. Aunque no es originario de nuestra tierra, encontró un lugar propio en nuestra cocina. Se adaptó especialmente en el norte del país y en la península de Yucatán, formando parte esencial de recetas como el cabrito, la cochinita pibil y diversos moles. Existe un malentendido frecuente: muchos asocian el sabor intenso del comino exclusivamente con la cocina Tex-Mex del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, su presencia en recados, adobos y guisos mexicanos es histórica y auténtica. En México suele utilizarse molido, a veces triturado en molcajete, aportando profundidad a carnes de res, cerdo y pollo. El comino en nuestra gastronomía El comino es fundamental en guisos, frijoles refritos, arroces, moles y chiles rellenos. Su uso es más común en el centro y norte del país, mientras que en el sur es más moderado. Puede emplearse entero o molido. Tostarlo ligeramente antes de usarlo libera sus aceites esenciales y suaviza su amargor. Es una especia potente. Se recomienda utilizar pequeñas cantidades, “lo que tomen tres dedos”, para no opacar el resto de los sabores. Combinaciones ideales: Orégano mexicano, ajo fresco y chiles secos. Receta de hoy: Milanesa de res al comino