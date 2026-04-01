Cómo ahorrar agua en casa y reducir tu huella hídrica sin perder comodidad

En casa, el uso del agua suele reducirse a abrir y cerrar la llave. Sin embargo, detrás de cada hábito cotidiano hay decisiones que impactan en su consumo. Rocío Dévora García, dedicada al hogar, ha llevado esta reflexión a la práctica. En su casa cuenta con un sistema de tratamiento de aguas grises y ha impartido cursos en el DIF sobre huertos urbanos, orgánicos y nutrición. Para ella, el punto de partida no está solo en ahorrar, sino en entender cómo se utiliza el recurso dentro y fuera del hogar. Desde su experiencia, plantea una forma distinta de habitar los espacios de manera más eficiente y sin renunciar a la comodidad. ¿Por qué es importante hoy hablar del uso del agua dentro del hogar? El agua es y siempre será un recurso indispensable para la vida en general; es de vital importancia utilizarla de forma consciente y responsable. Somos más personas cada día las que requerimos del agua y por contaminación y derroche estamos viviendo desde la dosificación hasta la carencia en muchos hogares. En la vida cotidiana, ¿cuáles son las áreas de la casa donde más se desperdicia agua, muchas veces sin darnos cuenta? Nuestros hábitos de consumo tienen una huella de agua que no vemos. Muchos productos, incluso los de uso breve o desechables, requieren agua para fabricarse, por lo que comprar cosas innecesarias implica desperdiciarla. También en la alimentación hay diferencias. Producir carne roja consume mucha más agua que opciones como pollo, pescado o verduras. En general, todo lo que compramos, comida, ropa, objetos, utiliza agua en su proceso. Ser conscientes de esto nos ayuda a tomar mejores decisiones de consumo. En casa, gran parte del desperdicio ocurre en la lavadora y la regadera; esa agua, al ser gris (sin desechos orgánicos), puede reutilizarse de forma segura para regar plantas y jardines.

¿Qué acciones simples pueden hacer una diferencia real en el consumo de agua? El consumo dentro del hogar es solo una pequeña parte del uso del agua, mucho se ha hablado ya de lo que se puede hacer en casa: regaderazos efectivos; cargas de lavadora completas; lavar el auto con una cubeta; jalar el escusado después de varios usos, etcétera. Pero esto no es, en mi opinión, en donde está el mayor desperdicio. Como te comentaba, está en nuestros hábitos de consumo. Un kilo de carne de res requiere de 10 mil a 20 mil litros de agua. Y para producir unos jeans es igual de 10 a 15 mil litros de agua.

¿Qué dispositivos o adecuaciones realmente ayudan a ahorrar agua? El más sencillo y eficiente es el acopio de agua de lluvia. No requiere que se modifique la estructura original de la casa, solo tener una caída y las canaletas de recolección y una cisterna de acopio. Otra es redirigir el agua gris para ser reutilizada. ¿Qué tan importante es el diseño de la vivienda como distribución, instalaciones o materiales en el uso eficiente del agua? Es importante considerar desde el inicio la separación de las descargas de agua gris para hacer su acopio más sencillo, pero de igual manera es posible hacer las adecuaciones necesarias aunque la casa ya esté construida. La mayor parte de agua reutilizable proviene de la lavadora y regaderas así que es muy viable su acopio. Depende de la distribución de cada casa el crear un sistema que se adecue. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las familias y que elevan el consumo sin necesidad? Elegir productos que no sean eficientes en el uso de agua. Las lavadoras más recientes ya cuentan con esta modalidad de uso eficiente de agua. Las lavadoras antiguas definitivamente tiran más agua de lo necesario. Un error sería usar el agua para cualquier cosa que no sea indispensable como limpiar banquetas o regar cuando en ambos casos podría hacerse uso del agua gris. Para una familia promedio, ¿por dónde recomendarías empezar si quiere reducir su gasto de agua sin sacrificar comodidad? Lavadora eficiente; reutilizar el agua jabonosa de la lavadora. Por ahí creo que se puede empezar sin hacer demasiado esfuerzo ni gasto. El agua gris puede usarse para jalar el escusado, ese es un uso excelente.

¿Cómo influye la conciencia individual en el cambio de hábitos dentro del hogar? ¿Es un tema de cultura o de información? Es ambos. Una persona informada hará los cambios necesarios que luego le llevarán a un cambio en sus hábitos y así modificar su cultura. Es esencial que exista conocimiento de la importancia y el esfuerzo que conlleva que el agua llegue a nuestro hogar. Además de entender los usos que le damos al agua.