Cómo evitar una crisis de la mediana edad y celebrar esta etapa de la vida

NO TE DISCULPES DE QUIÉN ERES. Durante la llamada tarde de la vida, a menudo cambiamos nuestro enfoque de lo que se ha llamado las cualidades del “currículum” de nuestra juventud (lo que hacemos) a las cualidades de “elogio” (quiénes somos), dijo Chip Conley, autor de “Aprender a amar la mediana edad”. Hacer ese cambio no es automático, por lo que Conley sugirió un ejercicio. Enumere identidades antiguas que ya no reflejan quién es usted. Luego, anota cualquier creencia obsoleta de tu juventud que ya no se aplique. Cuando hayas terminado, tira la lista. Esto reconoce quién eras y al mismo tiempo crea espacio para nuevas identidades, dijo.

ACELERA A FONDO EN UN PASATIEMPO EXTRAÑO. Si es posible, prueba algo que siempre hayas querido hacer. Si tiene los recursos, reserve ese viaje peculiar, una expedición de observación de aves, el crucero navideño de Hallmark Channel. El señor Conley sugirió preguntar: Dentro de diez años, ¿qué me arrepentiré de no haber aprendido o hecho?

CELEBRA HITOS PASADOS POR ALTO. Marque las transiciones que hacen que la mediana edad sea única, dijo Conley. Organiza una fiesta de nido vacío cuando tu último hijo se vaya de casa. Si ha llegado a la menopausia (la edad promedio es 51 años), disfrute de una “ducha de menopausia” en la que intercambie consejos sobre cómo afrontar los síntomas. Y no evite cumplir 50 años, dijo Conley; en lugar de eso, haz algo especial.

INVIERTE EN TUS AMISTADES. A lo largo de la edad adulta, nuestra vida social tiende a reducirse a medida que nos sumergimos en el trabajo o la vida familiar, dijo el Dr. Lachman. Pero durante la mediana edad, dijo Conley, los amigos no son “un ‘bueno tener’, sino una ‘necesidad de tener’”. Los niños crecen y se mudan, las tasas de divorcio aumentan entre los mayores de 50 años y los problemas de salud tienden a disminuir para aumentar. Las amistades son clave para nuestro bienestar psicológico y físico, dijo Rosanne Leipzig, profesora de medicina interna y medicina paliativa en Mount Sinai y autora de “Honest Aging”.

“Las amistades te preparan para el futuro”, dijo el Dr. Leipzig.