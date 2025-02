¿Cómo prepararse para los exámenes de ingreso y de curso regular?

3- Planifica: jamás lo dejes al último, el cerebro necesita tiempo para asimilar los conocimientos. Revisa cuántos días y horas puedes dedicar al estudio y distribúyelas de tal manera que no sean asfixiantes. También prepara un espacio donde te concentres y esté alejado de distractores.

1- Conócete a ti mismo: es una tarea no solo para esta prueba, será útil el resto de tu vida. Todos tenemos inteligencias distintas y para algunos es más fácil aprender de modo visual, con mapas conceptuales o infografías, mientras otros requieren oír una explicación o hacer prácticas.

Aprender a prepararse adecuadamente para este y cualquier otro examen (la vida universitaria estará llena de ellos) es clave para el éxito académico y profesional a largo plazo. No te sientas intimidado por el reto, míralo como una manera de crecer; nunca es tarde para evaluar tus métodos de estudio y la manera en que asimilas la información.

5- Comprender, no recitar: sí, hay fechas, cantidades y fórmulas que deberás memorizar sí o sí; pero la mayoría de las veces es más importante entender el tema y poder explicarlo.

4- Este tema sí, esto no: nadie es hábil en todo, tenemos materias más o menos afines. Piensa en las lecciones que dominas y en cuáles te sientes inseguro. Dale prioridad a estas últimas.

6- Haz comunidad: crear un grupo de estudio o simplemente repasar con tus amigos tiene muchos beneficios. Quizá ellos dominen un tema que tú no o puedan explicarte un detalle que nunca has terminado de comprender. Eso sí, concéntrense y no se dejen llevar por la plática.

7- Una prueba antes: algunas universidades ofrecen guías o exámenes de prueba. Aprovéchalos, te permitirán medir dónde estás fallando y qué temas ya dominas a la perfección.

8- Comienza en el aula: tomar apuntes correctamente, prestar atención, participar y resolver tus dudas clase a clase es la mejor manera de estudiar. Cada día dedica unos minutos a repasar lo que aprendiste, eso estimulará la memoria y verás cómo esa información permanece más tiempo.