¿Cómo saber si estoy preparado para una relación?

Nos hemos preguntado en alguna ocasión si estamos preparados para una relación con todo lo que está implica, ya sea por haber pasado una ruptura de una relación formal de varios años, por haber sufrido alguna relación ‘tóxica’ entre diversos motivos.

Sabemos que a veces es difícil contestar la pregunta, ya sea por inseguridades o por miedo a entrar a una relación, te compartimos 5 puntos clave para saber si estoy listo para un noviazgo.

SOLO PIENSAS EN TI

Es fundamental mantener una independencia como individuo en la relación, dando sus espacios para sus propias actividades individuales. Sin embargo, es importante no llegar a los extremos pensando únicamente en ti mismo, el tener una pareja involucrará hacer pequeños sacrificios de tu espacio y tiempo que dispongas.

SOLO TÚ TIENES LA RAZÓN

Habrá conflictos o malentendidos en tu futura relación, es importante ceder ante situaciones como esa, de ambas partes, reconocer si cometiste un error y mejorar tus áreas de oportunidad, durante una discusión podrás lastimar a la otra persona sin ser esta tu intención.

DEPENDES DEMASIADO DE TU PAREJA PARA SER FELIZ

La codependencia relucirá la ansiedad que sientes al no estar con tu pareja, esta dependencia afectara a tu vida personal, impidiendo que tengas un espacio para tu persona. En la relación es muy fácil caer en una dependencia, ya que aquella persona te brinda atención, gestos y te da felicidad. Pero estos puntos no solamente te lo tendrá que brindar tu pareja.

COMUNICACIÓN

La comunicación será una parte fundamental en tu futura relación, es importante siempre manifestar el cómo te sientes a aquella persona, ya sea un sentimiento positivo o negativo, dejando a un lado el miedo que puedes tener a su reacción o si tu comentario ‘provocará’ una discusión.

MIEDO AL COMPROMISO

El tener miedo a una futura relación es normal, siempre y cuando este no te deje darte la oportunidad de tener una pareja, esto se puede generar gracias a tu anterior noviazgo, pero tendrás que tener en mente que esa persona no es tu ex.

El reconocer que no estás preparado para una pareja no es el fin del mundo, al contrario, es el inicio de un proceso para poder sanar aquellas heridas que todavía están a flor de piel, ya sea con ayuda de un profesional o simplemente con el paso del tiempo y dándote un espacio para ti.