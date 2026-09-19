¿Cómo traducir el lenguaje digital de nuestros hijos para tener una mejor comunicación?

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por EFE

Especialistas detallan y explican los términos y expresiones más utilizados por los más jóvenes en el ámbito digital, para reducir la brecha comunicacional en el seno de las familias

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Hasta ahora, cuando en una conversación familiar los padres escuchaban a sus hijos pequeños o adolescentes decir frases como “eso da cringe”, “está en su prime”, “eres un NPC” o “voy a farmear aura” tenían dos opciones: preguntarles el significado de esas expresiones o buscarlo a través de internet.

A partir de ahora los adultos tienen una tercera posibilidad a su alcance para descifrar ese lenguaje críptico y desconocido: recurrir al primer Diccionario para Padres en idioma español que recopila y explica la jerga infantil y juvenil en el ámbito digital.

“El objetivo de este diccionario es ayudar a las familias a que comprendan el significado de un tipo de lenguaje que evoluciona a gran velocidad”, explica en una entrevista con EFE Jorge Álvarez, director ejecutivo (CEO) de SaveFamily, compañía de electrónica para la seguridad familiar cuyos expertos han compuesto esta guía.

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Álvarez sostiene que “los hijos hablan con palabras que forman parte de su mundo pero que sus padres no entienden. Las expresiones, tendencias y códigos de comunicación de moda que utilizan los niños y adolescentes cambian constantemente”, lo cual supone un constante reto de compresión para el adulto.

Cada generación tiene su lenguaje informal.

“La jerga juvenil siempre ha existido. Cada generación ha tenido sus propias palabras y expresiones, y una de sus funciones es construir identidad y sentirse parte de un grupo. Cuando los jóvenes comparten un lenguaje sienten que pertenecen a una comunidad y que tienen códigos propios”, explica Álvarez.

Añade que la jerga “también puede servir para diferenciarse de los adultos y marcar cierta independencia. Y en algunos casos, puede funcionar como una forma de hablar sin que los mayores entiendan completamente lo que están diciendo, aunque no consideramos que ese sea siempre el objetivo principal”.

EXPRESIONES Y PALABRAS QUE CAMBIAN CON RAPÍDEZ

”Como ya he dicho, cada generación ha tenido siempre su propio lenguaje, pero hoy en día los cambios en los sistemas de comunicación son mucho más rápidos porque nacen y se expanden a través de las redes sociales”, explica Álvarez.

En ese sentido señala “que muchas familias escuchan a sus hijos decir palabras nuevas prácticamente cada semana y eso puede generar una sensación de desconexión que antes tardaba años en producirse”.

$!Las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos y la creación constante de memes han acelerado la aparición de nuevas expresiones.
Las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos y la creación constante de memes han acelerado la aparición de nuevas expresiones. EFE/Viralyft-Unsplash

Álvarez asegura que, según los especialistas, el lenguaje juvenil nunca había cambiado a tanta velocidad como ahora.

“Las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos y la creación constante de memes han acelerado la aparición de nuevas expresiones que, en muchos casos, permanecen apenas unos meses antes de ser sustituidas por otras”, puntualiza.

“Los creadores de contenido y las tendencias hacen que una palabra pueda popularizarse en pocos días y desaparecer semanas después. Muchas expresiones nacen incluso como bromas internas de internet y terminan formando parte del lenguaje cotidiano”, asegura.

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“Este fenómeno hace que incluso hermanos de edades diferentes utilicen códigos distintos en muy poco tiempo”, enfatiza.

Los expertos de SaveFamily aclaran que comprender estas palabras de la jerga digital no implica que un adulto intente hablar como un adolescente, sino que conozca mejor el contexto en el que se usan esos términos.

“Entender qué está expresando un hijo cuando utiliza determinadas palabras o frases permite a sus padres interpretar mejor las conversaciones cotidianas, detectar preocupaciones o simplemente participar con mayor naturalidad en su vida cotidiana”, de acuerdo con Álvarez.

EL LENGUAJE DIGITAL, A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

Álvarez señala que el lenguaje digital ha traspasado fronteras y se ha convertido en un fenómeno compartido entre millones de jóvenes, que se enriquece con la incorporación de expresiones específicas utilizadas en distintos países.

Señala que el Diccionario para Padres es aplicable a muchos países de habla hispana porque gran parte de este nuevo lenguaje ya es global, y se utiliza en comunidades digitales que comparten niños y adolescentes de todo el mundo.

$!Cuando los padres entienden el lenguaje que utilizan sus hijos en el ámbito digital desaparecen los malentendidos, resulta mucho más fácil mantener conversaciones de calidad.
Cuando los padres entienden el lenguaje que utilizan sus hijos en el ámbito digital desaparecen los malentendidos, resulta mucho más fácil mantener conversaciones de calidad. EFE/Katemangostar-Magnific

Sin embargo, “también existen variaciones locales. Cada país tiene sus propias expresiones, y algunas palabras pueden tener significados diferentes según la zona. Además, en América Latina hay términos que quizá no se utilizan tanto en España, lo que ocurre también al revés”.

“En las comunidades hispanas de Estados Unidos ocurre algo parecido: se mezclan expresiones en español e inglés, y aparecen formas de hablar muy propias”, apunta.

Shippear, delulu, mood, flop o factos...

Sin embargo, “el origen digital y global de muchas de estas palabras hace que exista una base común entre jóvenes de distintos países”, señala Álvarez, detallando a continuación algunas de las expresiones más utilizadas actualmente por niños y adolescentes en internet, así como su significado.

- Bro (amigo o colega).

- Cringe (algo que da vergüenza ajena).

- NPC (persona que actúa sin personalidad o de modo automático).

- Ghostear (dejar de responder a alguien de repente).

$!Los smartwatchs o relojes inteligentes con GPS para niños y adolescentes, que permiten llamadas, videollamadas y mensajería instantáneas, posibilitando una comunicación segura con los mayores.
Los "smartwatchs" o relojes inteligentes con GPS para niños y adolescentes, que permiten llamadas, videollamadas y mensajería instantáneas, posibilitando una comunicación segura con los mayores. EFE/SaveFamily

- Shippear (querer que dos personas sean pareja).

- Delulu (persona que vive demasiado en su propia fantasía).

- Aura (carisma o prestigio social).

- Farmear aura (ganar popularidad o mejorar la reputación dentro del grupo).

- Prime (estar en el mejor momento).

- Factos (forma de decir “es verdad” o “tienes toda la razón”).

- Mood (algo con lo que uno se siente identificado).

- POV (“punto de vista”; expresión habitual para introducir una situación).

- Flop (fracaso o algo que no ha funcionado).

- Petardo (tener mucho éxito).

- God (persona o cosa extraordinariamente buena).

- Cine (algo de muchísima calidad).

- Skibidi (expresión viral nacida de un meme, sin un significado concreto).

- Six Seven (muletilla juvenil sin un significado concreto).

- Random (sin sentido, aleatorio).

- Funa (dejar en evidencia o cancelación pública).

- Flexear (presumir o jactarse de algo).

- Literal (usado como intensificador).

- Full (a tope, completamente).

- Basado (alguien que tiene razón y es sincero).

- Trolear (gastar una broma o tomar el pelo).

- Estar chetado (Ser muy potente o estar muy mejorado).

- Batalla de aura (encuentro en el que los participantes compiten con poses, bailes, gestos y referencias al universo digital, mientras el público decide quién tiene más carisma).

HERRAMIENTAS PARA ELEMINAR BARRERAS GENERACIONALES

Con este diccionario “no pretendemos que los padres empiecen a decir ‘bro’ o ‘literal’ en casa, ni que intenten hablar como sus hijos o utilicen su jerga para parecer más jóvenes”, recalca.

$!Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily, señala que todas las generaciones han tenido su propio lenguaje, pero hoy los cambios en esa forma de comunicación son mucho más rápidos.
Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily, señala que todas las generaciones han tenido su propio lenguaje, pero hoy los cambios en esa forma de comunicación son mucho más rápidos. EFE/SaveFamily

Su objetivo es que entiendan qué hay detrás de esas expresiones, que comprendan mejor el entorno de sus hijos y puedan abrir conversaciones, y evitar que el lenguaje se convierta en una barrera entre generaciones para comunicarse”, recalca.

Se trata de una herramienta divulgativa destinada a acercar ambos mundos (el de los menores y el de los adultos) y facilitar la comunicación familiar desde el conocimiento y la cercanía, ya que “entender el lenguaje de los hijos puede ser el primer paso para entender también mejor su realidad”, reflexiona.

Esto sirve para ayudar a las familias a entender las tendencias comunes y, sobre todo, a despertar la curiosidad por el lenguaje que utilizan sus hijos, “porque muchas veces, más que conocer una palabra concreta, lo importante es preguntar: “¿Qué significa eso para vosotros?” o “¿Dónde lo habéis escuchado?”, asegura.

“Cuando desaparecen los malentendidos, resulta mucho más fácil mantener conversaciones de calidad”, señala Álvarez.

“Cuando un padre entiende una palabra de su hijo también consigue entender un poco mejor qué consume ese niño o adolescente, qué le hace gracia y cómo se relaciona. Al final, lo que realmente importa no es hablar su mismo idioma, sino estar ahí cuando lo necesitan”, concluye Álvarez.

DESTACADOS:

- ‘Cringe’, ‘farmear aura’, ‘NPC’, ‘shippear’, ‘delulu’, ‘prime’ o ‘ghostear’ son algunos de los términos recopilados en el primer Diccionario de jerga digital infantil y juvenil para padres.

- “Existen decenas de palabras y expresiones que forman parte del vocabulario habitual de miles de niños y adolescentes, y que para la mayoría de los adultos siguen siendo un idioma casi desconocido”, explica Jorge Álvarez, de SaveFamily.

- “No hace falta que los padres digan ‘bro’ o ‘literal’ en casa, sino que entiendan el lenguaje de sus hijos para que no se convierta en una barrera para la comunicación familiar y en una fuente de malentendidos”, explica Álvarez en entrevista con EFE.

Por Ricardo Segura EFE-Reportajes.

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