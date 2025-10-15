Crédito Mejoravit 2025: así puedes solicitar hasta 163 mil pesos para remodelar tu casa

    Crédito Mejoravit 2025: así puedes solicitar hasta 163 mil pesos para remodelar tu casa
    Con este crédito puedes obtener hasta 163 mil pesos, los cuales se depositan directamente en tu cuenta bancaria. Foto: Infonavit

El crédito Mejoravit Solo para Ti no solo es una ayuda económica, sino una oportunidad para mejorar tu calidad de vida.

Si estás pensando en renovar tu hogar pero el presupuesto no te alcanza, el Infonavit tiene una opción ideal para ti. Se trata del crédito Mejoravit Solo para Ti, un préstamo diseñado especialmente para trabajadores que desean mejorar o acondicionar su vivienda sin endeudarse con instituciones privadas.

Con este crédito puedes obtener hasta 163 mil pesos, los cuales se depositan directamente en tu cuenta bancaria para que realices las mejoras que tú decidas: desde pintar, cambiar pisos o renovar cerraduras, hasta cubrir gastos de escrituración si ya liquidaste tu crédito hipotecario.

$!Puedes realizar el trámite de manera fácil y gratuita.
Puedes realizar el trámite de manera fácil y gratuita. Foto: Especial

¿Cómo funciona el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El monto que el Infonavit te otorgará dependerá del ahorro que tengas en tu Subcuenta de Vivienda. Puedes recibir desde 10 mil 318 pesos hasta 163 mil 030 pesos, siempre que el préstamo no supere el 90% del saldo que tengas guardado.

Las condiciones del crédito varían según la cantidad que solicites:

1. Si pides menos de 41 mil 273 pesos, la tasa de interés es del 10%, con un plazo de pago de 1 a 5 años.

2. Si solicitas más de ese monto, la tasa sube al 11% y puedes liquidarlo en un plazo de 1 a 10 años.

3. Esta flexibilidad te permite ajustar los pagos a tus posibilidades económicas, sin comprometer tu estabilidad financiera.

Requisitos para solicitar el crédito Mejoravit

Para acceder a este apoyo del Infonavit, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener una relación laboral activa y ser derechohabiente del Infonavit.

- Estar registrado en una Afore.

- Autorizar al Infonavit para que consulte tu historial crediticio en el Buró de Crédito.

- Que la vivienda esté a tu nombre o de un familiar directo y que la habites tú.

- Que tu edad más el plazo del crédito no supere los 70 años (hombres) o 75 años (mujeres).

- No contar con otro crédito vigente del Infonavit.

¿Dónde se tramita el crédito Mejoravit?

Puedes realizar el trámite de manera fácil y gratuita en el portal oficial micuenta.infonavit.org.mx o acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a tu domicilio.

Recuerda que no necesitas gestores ni intermediarios: todos los trámites del Infonavit son completamente gratuitos.

Transforma tu hogar sin endeudarte

El crédito Mejoravit Solo para Ti no solo es una ayuda económica, sino una oportunidad para mejorar tu calidad de vida. Con este apoyo puedes adaptar tu vivienda a tus gustos y necesidades, sin comprometer tu economía.

Si cumples con los requisitos, este 2025 podrías aprovechar el programa y estrenar casa renovada con hasta 163 mil pesos del Infonavit.

