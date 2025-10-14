Infonavit: casas recuperadas en remate con descuentos del 30%; revisa zonas y cómo aplicar

/ 14 octubre 2025
    Infonavit: casas recuperadas en remate con descuentos del 30%; revisa zonas y cómo aplicar
    El Infonavit continúa en 2025 con su programa de casas recuperadas y rematadas. Foto: Cuartoscuro - Christian Serna

El Infonavit continúa en 2025 con su programa de casas recuperadas y rematadas, una oportunidad única para adquirir vivienda a precios hasta 30% por debajo del valor de mercado. Estas propiedades forman parte de la estrategia de Regeneración Comunitaria, que busca revitalizar zonas con alto índice de abandono y facilitar el acceso a una vivienda digna para los trabajadores.

Las casas recuperadas son aquellas viviendas que fueron devueltas al Infonavit por incumplimiento en el pago del crédito hipotecario o por abandono. Antes de volver a ponerse a la venta, el instituto rehabilita y acondiciona las propiedades, asegurando que sean habitables, seguras y con todos los servicios básicos.

Este proceso no solo ofrece una opción de vivienda económica, sino que también fortalece la cohesión social, al recuperar espacios urbanos y fomentar comunidades más activas y seguras

$!Estas propiedades forman parte de la estrategia de Regeneración Comunitaria.
Estas propiedades forman parte de la estrategia de Regeneración Comunitaria. Foto: Cuartoscuro - Christian Serna

¿Cómo consultar las casas en remate del Infonavit 2025?

El Infonavit no vende directamente las casas al público, sino a través de inmobiliarias y desarrolladoras autorizadas que forman parte del programa. Para conocer las opciones disponibles este año, sigue estos pasos:

Consulta a Infonavit:

Llama a Infonatel (800 008 3900) o acude a una oficina del instituto para solicitar el catálogo actualizado de casas recuperadas.

Busca en portales inmobiliarios:

En sitios especializados, filtra por términos como “casas Infonavit” o “viviendas recuperadas”.

Contacta a inmobiliarias participantes:

Pregunta por propiedades dentro del Programa de Regeneración Comunitaria.

Verifica tu crédito:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit para revisar tu saldo y monto de crédito disponible.

$!Antes de volver a ponerse a la venta, el instituto rehabilita y acondiciona las propiedades.
Antes de volver a ponerse a la venta, el instituto rehabilita y acondiciona las propiedades. Foto: Cuartoscuro - Christian Serna

Beneficios de comprar una casa recuperada

Adquirir una vivienda del catálogo Infonavit 2025 tiene múltiples ventajas:

Precio accesible: Hasta un 30% más barato que el valor comercial.

Crédito flexible: Puedes usar tu crédito Infonavit para comprar y mejorar la vivienda.

Seguridad y transparencia: Todas las operaciones se realizan bajo la Ley del Infonavit.

Casas rehabilitadas: Cada inmueble es inspeccionado y acondicionado antes de su venta.

Zonas con mayor oferta

El Infonavit concentra sus remates principalmente en Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, donde existen más viviendas en proceso de recuperación. La mayoría se ubican en zonas urbanas y suburbanas con servicios básicos, transporte público y cercanía a centros de trabajo.

Una oportunidad real para tener casa propia

El catálogo de casas recuperadas del Infonavit 2025 es una alternativa real, asequible y segura para quienes buscan vivienda con financiamiento flexible. Además de ofrecer precios más bajos, este programa impulsa la regeneración social y urbana, ayudando a miles de familias mexicanas a estrenar hogar y mejorar su calidad de vida.

