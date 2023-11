¿Cuándo comienza el Cyber Monday en México?

El Buen Fin 2023 terminó y fue todo un éxito, pero si no tuviste la oportunidad de aprovechar las ofertas, promociones y descuentos, no te preocupes, te contamos sobre el Cyber Monday y la fecha de comienzo en México. La temporada de descuentos ya comenzó, no te puedes perder de este evento.

El Cyber Monday comenzó a celebrarse hace 18 años en Estados Unidos, ante los grandes resultados de compra - venta, diferentes países del mundo decidieron unirse a esta iniciativa de ventas electrónicas, uno de ellos es México, así que ve preparando tu lista de deseos que aquí te contamos cuándo se llevará a cabo este día.