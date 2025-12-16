CURP biométrica en 2026: requisitos y claves para tramitar el documento en niños

La CURP biométrica será uno de los cambios más relevantes en los trámites de identidad en México a partir de 2026. Este nuevo formato busca reforzar la seguridad, evitar duplicidades y facilitar la validación de identidad mediante el uso de datos biométricos. TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrico 2025: consecuencias reales de NO actualizar tu documento Aunque el proceso aplicará para toda la población, padres y tutores tienen dudas específicas sobre cómo tramitarla en niñas y niños, qué documentos se solicitarán y qué implicaciones tendrá. ¿Qué es la CURP biométrica? La CURP biométrica es una evolución del documento actual. Además de los datos tradicionales: nombre, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro e integrará rasgos biométricos como huellas dactilares, fotografía y, en algunos casos, firma o registro facial. El objetivo es crear una identidad única, verificable y más difícil de falsificar, alineada con estándares internacionales de identificación. Para menores de edad, el enfoque será garantizar la identidad desde etapas tempranas, sin sustituir otros documentos como el acta de nacimiento, sino complementándolos.

¿La CURP biométrica será obligatoria para niños? De acuerdo con lo anunciado por autoridades federales, sí se prevé que la CURP biométrica aplique también para menores de edad, aunque el trámite deberá realizarse siempre con la presencia de un padre, madre o tutor legal. La implementación será gradual, por lo que en 2026 coexistirán la CURP tradicional y la biométrica durante un periodo de transición. Requisitos para tramitar la CURP biométrica en niños Aunque los lineamientos finales se publicarán conforme avance la implementación, estos son los requisitos previstos para el trámite infantil: 1. Acta de nacimiento del menor, en original y copia, preferentemente certificada y legible. 2. CURP actual del niño o niña, si ya fue asignada previamente. 3. Identificación oficial del padre, madre o tutor legal, como INE o pasaporte vigente. 4. Documento que acredite la tutela, en caso de no ser padre o madre (resolución judicial o carta legal). 5. Comprobante de domicilio reciente, generalmente no mayor a tres meses. 6. Presencia física del menor, indispensable para la toma de datos biométricos. En niños pequeños, la captura biométrica se adaptará a su edad, priorizando fotografía y huellas, según los protocolos que defina el Registro Nacional de Población. ¿Dónde se tramitará? El trámite se realizará en módulos oficiales del RENAPO y oficinas del Registro Civil habilitadas para la captura biométrica. No se contempla, al menos en una primera etapa, que el proceso pueda hacerse completamente en línea, debido a la necesidad de validar físicamente los datos.