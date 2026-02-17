$!Miércoles de Ceniza: Por qué no se debe comer carne HOY según la Iglesia Católica

La Cuaresma comienza este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, dando inicio a un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Pascua, considerado uno de los momentos más relevantes del calendario litúrgico católico.

Durante este tiempo, millones de fieles en todo el mundo practican el ayuno, la oración y diversas formas de penitencia, con el objetivo de reflexionar, renovar su fe y fortalecer su vida espiritual.

QUÉ ES EL MIÉRCOLES DE CENIZA Y QUÉ SIGNIFICA

El Miércoles de Ceniza, como se mencionó anteriormente, marca formalmente el inicio de la Cuaresma. Uno de sus símbolos principales es la imposición de ceniza en la frente, acompañada de la frase: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, que recuerda la fragilidad de la vida humana y la necesidad de cambio personal.

De acuerdo con la Orden de Predicadores, esta celebración invita a realizar un examen profundo de la conducta y las decisiones personales, como primer paso hacia una purificación espiritual.