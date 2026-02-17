Miércoles de Ceniza: Por qué no se debe comer carne HOY según la Iglesia Católica

/ 17 febrero 2026
    Miércoles de Ceniza: Por qué no se debe comer carne HOY según la Iglesia Católica
    La Cuaresma comienza este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, dando inicio a un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Pascua. VANGUARDIA

La práctica de no consumir carne roja durante el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma se remonta al siglo II, y tiene un carácter penitencial dentro del cristianismo

La Cuaresma comienza este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, dando inicio a un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Pascua, considerado uno de los momentos más relevantes del calendario litúrgico católico.

Durante este tiempo, millones de fieles en todo el mundo practican el ayuno, la oración y diversas formas de penitencia, con el objetivo de reflexionar, renovar su fe y fortalecer su vida espiritual.

TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza 2026: esperanza en la fragilidad y un llamado a cambiar el rumbo

QUÉ ES EL MIÉRCOLES DE CENIZA Y QUÉ SIGNIFICA

El Miércoles de Ceniza, como se mencionó anteriormente, marca formalmente el inicio de la Cuaresma. Uno de sus símbolos principales es la imposición de ceniza en la frente, acompañada de la frase: “Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás”, que recuerda la fragilidad de la vida humana y la necesidad de cambio personal.

De acuerdo con la Orden de Predicadores, esta celebración invita a realizar un examen profundo de la conducta y las decisiones personales, como primer paso hacia una purificación espiritual.

POR QUÉ NO SE DEBE COMER CARNE ROJA DURANTE EL MIÉRCOLES DE CENIZA

La práctica de no consumir carne roja durante el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma se remonta al siglo II, y tiene un carácter penitencial dentro del cristianismo.

Históricamente, la carne ha estado asociada con la abundancia y el placer. Su abstinencia representa un acto de humildad y sacrificio. En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, considerados alimentos más sencillos dentro de esta tradición.

Esta costumbre también recuerda los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, reforzando el sentido de sacrificio y preparación espiritual.

LA ABSTINENCIA DE LA CARNE ROJA EN LA CUARESMA

La restricción de carne se observa el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santos.

Para muchos creyentes, optar por pescado en estos días no solo cumple con una norma religiosa, sino que simboliza respeto y memoria del sacrificio de Cristo.

TE PUEDE INTERESAR: Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

Conviene recalcar que la Cuaresma es un tiempo de introspección y conversión que culmina en la Semana Santa. A lo largo de estas semanas, la Iglesia invita a los creyentes a revisar sus acciones, actitudes y compromiso espiritual, como parte de un proceso de renovación interior.

