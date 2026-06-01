Defienden expertos beneficios nutricionales de la leche

En el marco del Día Mundial de la Leche, celebrado este 1 de junio, expertos participaron en el foro titulado “Un vaso de leche para todos, entre la evidencia y el hábito”.

El evento reunió a líderes de la industria, científicos y especialistas para analizar el panorama del sector y combatir las falsas narrativas nutricionales.

La discusión abordó cómo la desinformación en plataformas digitales ha provocado una baja prolongada en el consumo de leche en el país. Los expertos coincidieron en la urgencia de contrarrestar el miedo con evidencia científica accesible para las familias.

Jorge Lozano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Láctea (Canilec), destacó que este sector representa el 24% del PIB alimentario y genera 600,000 empleos directos. Sin embargo, advirtió que México sigue siendo deficitario, importando el 30% de los lácteos que consume.

“Detrás de cada vaso de leche está toda una cadena. Están los productores, los transportistas, los industriales, los comercializadores... es toda una cadena integrada con un esfuerzo diario para llevar productos frescos”, declaró Lozano.

Por su parte, Lina Pohl, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, desmitificó las corrientes que promueven las bebidas vegetales como sustitutos ideales. Subrayó que el organismo recomienda de dos a tres porciones diarias de lácteos por su alta densidad nutricional.

“Las leches vegetales no son mejores para el medio ambiente. Lo siento, eso es un mito que romper, y efectivamente no son leche... la leche es un súper alimento, es un alimento global”, afirmó Pohl.

La doctora Patricia Clark, investigadora de salud ósea, alertó sobre los riesgos de eliminar los lácteos, compartiendo el caso de una menor con fracturas múltiples por privación nutricional. Destacó las propiedades preventivas de la matriz láctea contra enfermedades crónicas.

“Es la mejor manera de tener calcio, porque es un calcio biodisponible. Y después también tenemos vitamina B12, zinc y magnesio... la recomendación es sin azúcar añadida, porque ese es el grave problema”, explicó Clark.

Finalmente, el especialista en medicina integral, Patricio Ochoa, y Javier Pejito, vicepresidente de marketing de Grupo Lala, señalaron que la industria debe adaptarse a los nuevos estilos de vida móviles, comunicando con transparencia y rigor científico.

“La desinformación es fácil de explicar porque a nuestro cerebro le encanta el miedo... cuando hablamos de nutrición no hay villanos ni hay héroes. El miedo vende, entonces llega un influencer y genera miedo”, concluyó Ochoa.