Depresión blanca o blues de navidad: Un contraste de la navidad

Esta época navideña abunda los buenos momentos que pasamos alrededor de nuestros familiares, poder reírnos en aquella cena familiar que tuvimos después de pelear y poder ponernos de acuerdo que cenar aquella noche.

Pero estas fechas no todo es alegría para todas las personas, tal vez has notado triste, no has tenido muchas ganas de comer o tener problemas para poder dormir. Esto posiblemente tiene un causante, llamado ‘depresión blanca’ o ‘blues de navidad’. Antes de profundizar en él conozcamos primero que es la depresión.

DEPRESIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)El trastorno depresivo (o depresión) es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo.

Cuentan con diversos síntomas, siendo algunos de ellos: