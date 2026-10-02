¿El clóset digital es una realidad? ChatGPT Imágenes 2.5 propone un probador virtual

ChatGPT, la poderosa herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, estrenó recientemente una actualización en la generación de imágenes que promete resultados más nítidos, una capacidad de edición más precisa y una producción más rápida que se adapta al ritmo de trabajo de sus usuarios. Más allá del hito, se ha comunicado un posible uso más cotidiano, enfocado a las compras en línea que ya inician por las festividades que se avecinan: Halloween, posadas, Navidad y Año Nuevo. Así que sí, es tiempo de que el mercado sufra las consecuencias de ello. Pero este artículo no trata de estadísticas, sino de algo mucho más sofisticado que se relaciona con la inteligencia artificial.

Es de conocimiento general que las compras en línea son un tiro al azar: ¿por las tallas, la tela, la calidad? Ha habido ocasiones en que la compra final termina siendo lo opuesto a lo que esperabas. Ahora, ChatGPT ofrece una especie de solución: un probador virtual. “Para muchos de sus más de 1,200 millones de usuarios semanales, ChatGPT ya es un lugar para descubrir artículos, encontrar inspiración y recibir apoyo a la hora de decidir qué adquirir. Aprovechando las capacidades de ChatGPT Imágenes 2.5, estas novedades hacen que comprar a través de la plataforma sea más visual, útil y también divertido”, se destaca en un comunicado de OpenAI.

¿AL ESTILO ‘CLUELESS’? ESTO ES LO QUE DEBES SABER La película Clueless se convirtió en un referente de moda entre las nuevas generaciones, así que resulta imposible no desear esa supercomputadora con el programa que ayuda a la querida Cher a elegir sus atuendos... ¿Será acaso que ChatGPT nos brindará esa satisfacción?

Las nuevas funciones de la herramienta incluyen las siguientes: * Probador virtual: Realiza la búsqueda de un artículo en un nuevo Chat. * Probar: Da clic en la ficha del artículo y encuentra, en la parte inferior, el botón ‘Probar’. * Carga de imagen: Sube una selfie o una foto de cuerpo completo para visualizar cómo podría verse una prenda o un accesorio en ti. * Favoritos: Guarda los hallazgos en tu Biblioteca para volver a consultarlos más adelante, junto con las imágenes de tus pruebas virtuales.

“Por ejemplo, podrías estar buscando un vestido para asistir como invitada a una boda en la playa. Solo necesitas subir una foto tuya y una captura de pantalla del vestido que estás considerando para probarlo virtualmente. También puedes describir un estilo que estés probando, como un vestido de gala con escote halter, y pedirle a ChatGPT que encuentre prendas similares para adquirir”, destaca el comunicado. Asimismo, puedes recrear looks de celebridades o inspirarte en las redes sociales. Lo mejor es que estas funciones estarán disponibles a nivel global en todos los planes de ChatGPT para consumidores, tanto en dispositivos móviles como de escritorio. ¿Te animas a probarlo?

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