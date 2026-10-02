¿El clóset digital es una realidad? ChatGPT Imágenes 2.5 propone un probador virtual

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    ¿El clóset digital es una realidad? ChatGPT Imágenes 2.5 propone un probador virtual
    De cara a las festividades de fin de año, la inteligencia artificial busca reducir el margen de error en el tallaje y estilo de las compras por internet. CORTESÍA

OpenAI permite a sus usuarios subir una fotografía y visualizar cómo lucen prendas y accesorios antes de adquirirlos en línea para las festividades de fin de año.

ChatGPT, la poderosa herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, estrenó recientemente una actualización en la generación de imágenes que promete resultados más nítidos, una capacidad de edición más precisa y una producción más rápida que se adapta al ritmo de trabajo de sus usuarios.

Más allá del hito, se ha comunicado un posible uso más cotidiano, enfocado a las compras en línea que ya inician por las festividades que se avecinan: Halloween, posadas, Navidad y Año Nuevo. Así que sí, es tiempo de que el mercado sufra las consecuencias de ello. Pero este artículo no trata de estadísticas, sino de algo mucho más sofisticado que se relaciona con la inteligencia artificial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/de-uniqlo-a-zara-por-que-las-marcas-de-ropa-intentan-conquistar-a-la-generacion-z-EE23726442

Es de conocimiento general que las compras en línea son un tiro al azar: ¿por las tallas, la tela, la calidad? Ha habido ocasiones en que la compra final termina siendo lo opuesto a lo que esperabas. Ahora, ChatGPT ofrece una especie de solución: un probador virtual.

“Para muchos de sus más de 1,200 millones de usuarios semanales, ChatGPT ya es un lugar para descubrir artículos, encontrar inspiración y recibir apoyo a la hora de decidir qué adquirir. Aprovechando las capacidades de ChatGPT Imágenes 2.5, estas novedades hacen que comprar a través de la plataforma sea más visual, útil y también divertido”, se destaca en un comunicado de OpenAI.

$!La herramienta estará disponible globalmente en la app móvil y versión web para todos los planes de usuarios.
La herramienta estará disponible globalmente en la app móvil y versión web para todos los planes de usuarios. CORTESÍA

¿AL ESTILO ‘CLUELESS’? ESTO ES LO QUE DEBES SABER

La película Clueless se convirtió en un referente de moda entre las nuevas generaciones, así que resulta imposible no desear esa supercomputadora con el programa que ayuda a la querida Cher a elegir sus atuendos... ¿Será acaso que ChatGPT nos brindará esa satisfacción?

Las nuevas funciones de la herramienta incluyen las siguientes:

* Probador virtual: Realiza la búsqueda de un artículo en un nuevo Chat.

* Probar: Da clic en la ficha del artículo y encuentra, en la parte inferior, el botón ‘Probar’.

* Carga de imagen: Sube una selfie o una foto de cuerpo completo para visualizar cómo podría verse una prenda o un accesorio en ti.

* Favoritos: Guarda los hallazgos en tu Biblioteca para volver a consultarlos más adelante, junto con las imágenes de tus pruebas virtuales.

“Por ejemplo, podrías estar buscando un vestido para asistir como invitada a una boda en la playa. Solo necesitas subir una foto tuya y una captura de pantalla del vestido que estás considerando para probarlo virtualmente. También puedes describir un estilo que estés probando, como un vestido de gala con escote halter, y pedirle a ChatGPT que encuentre prendas similares para adquirir”, destaca el comunicado.

Asimismo, puedes recrear looks de celebridades o inspirarte en las redes sociales.

Lo mejor es que estas funciones estarán disponibles a nivel global en todos los planes de ChatGPT para consumidores, tanto en dispositivos móviles como de escritorio. ¿Te animas a probarlo?

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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