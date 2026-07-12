El colesterol no avisa: por qué un análisis de sangre puede salvar la vida

Por años, miles de personas han convivido con niveles elevados de colesterol o triglicéridos sin saberlo. Se sienten bien, trabajan, hacen ejercicio, cumplen con sus actividades diarias y, sin embargo, en silencio, sus arterias pueden estar acumulando daño. La razón es simple: la dislipidemia rara vez produce síntomas.

No provoca dolor. No genera señales de alarma evidentes. No causa molestias que obliguen a acudir al médico. Pero detrás de esa aparente normalidad puede estar gestándose un infarto, un accidente cerebrovascular o incluso una pancreatitis aguda. Por eso los especialistas suelen llamarla “el enemigo silencioso”.

UNA AMENAZA MÁS COMÚN DE LO QUE PARECE

La dislipidemia ocurre cuando existe un desequilibrio en las grasas que circulan en la sangre: colesterol LDL (“malo”) elevado, triglicéridos altos y colesterol HDL (“bueno”) por debajo de lo recomendado.

Aunque estos términos son familiares para muchas personas, pocas conocen realmente sus cifras o saben si se encuentran dentro de rangos saludables. Y ahí radica el problema. La única forma confiable de detectar una alteración es mediante un perfil de lípidos en sangre.

LO QUE DICEN LAS NUEVAS GUÍAS INTERNACIONALES

La Asociación Americana de Endocrinología Clínica (AACE) publicó en 2025 una actualización de sus recomendaciones para el manejo de la dislipidemia, reforzando un mensaje contundente: la prevención cardiovascular comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas. Las nuevas guías enfatizan que toda persona adulta debería conocer su riesgo cardiovascular y realizar evaluaciones periódicas, especialmente si presenta alguno de los siguientes factores:

* Diabetes.

* Hipertensión arterial.

* Sobrepeso u obesidad.

* Tabaquismo.

* Antecedentes familiares de infarto o enfermedad cardiovascular.

* Enfermedad cardiovascular previa.

Mientras más factores se acumulen, mayor es la necesidad de actuar de forma temprana.

EL TRATAMIENTO MÁS IMPORTANTE NO VIENE EN UNA CAJA DE MEDICAMENTO

Aunque los avances médicos han permitido desarrollar tratamientos muy efectivos para reducir el colesterol, los expertos coinciden en algo fundamental: la alimentación y el estilo de vida siguen siendo la primera línea de defensa. Las recomendaciones actuales incluyen:

* Consumir más frutas y verduras.

* Incrementar la ingesta de leguminosas y pescado.

* Elegir grasas saludables como aceite de oliva, aguacate y frutos secos.

* Mantener actividad física de forma regular.

Y reducir al mínimo:

* Bebidas azucaradas.

* Alcohol en exceso.

* Grasas trans.

* Alimentos ultraprocesados.

* Exceso de azúcares refinados.

Pequeños cambios sostenidos pueden generar mejoras significativas en los niveles de colesterol y triglicéridos.

CUANDO LOS TRIGLICÉRIDOS SE CONVIERTEN EN UNA URGENCIA

Muchas personas relacionan los triglicéridos únicamente con el riesgo cardiovascular, pero existe otra complicación menos conocida y potencialmente grave. Cuando los niveles superan los 885 mg/dL, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda, una inflamación severa del páncreas que puede requerir hospitalización y poner en peligro la vida. Por ello, ignorar un resultado alterado no es una opción.

MEDICAMENTOS: UNA HERRAMIENTA, NO UN SUSTITUTO

Las guías 2025 mantienen a las estatinas como el tratamiento farmacológico de primera elección para reducir el colesterol LDL. En algunos casos, el especialista puede complementar el manejo con otros medicamentos como: ezetimiba, ácido bempedoico, inhibidores de PCSK9 o fibratos u omega-3 de prescripción para triglicéridos muy elevados.

Sin embargo, ningún medicamento puede compensar completamente una alimentación inadecuada o hábitos poco saludables.

LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE: ¿CONOCE SUS NÚMEROS?

Muchas personas conocen su talla de ropa, su peso o incluso la cantidad de pasos que dan al día. Pero desconocen sus niveles de colesterol y triglicéridos. Y esos números pueden decir mucho más sobre su futuro cardiovascular. Un chequeo anual mediante un perfil de lípidos puede marcar la diferencia entre prevenir una enfermedad o descubrirla cuando ya ha causado daño.

LA BUENA NOTICIA

La dislipidemia es una de las condiciones metabólicas que mejor responden a cambios oportunos en la alimentación, el estilo de vida y, cuando es necesario, al tratamiento médico adecuado. Detectarla temprano permite actuar a tiempo. Porque cuidar el corazón no comienza cuando aparecen los síntomas. Comienza cuando decidimos conocer nuestros números.

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