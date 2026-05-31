El intestino: Raíz de la salud y la enfermedad

El intestino: Raíz de la salud y la enfermedad

+ Seguir en Seguir en Google
Ramsés Rodríguez
por Ramsés Rodríguez

Descubre cómo la salud intestinal impacta directamente en el sistema inmunológico, las enfermedades crónicas y las emociones

Vida
/
COMPARTIR

Imagina tu intestino como un jardín. Si las raíces están sanas, el árbol florece; si están podridas, las hojas se marchitan, sin importar cuánto las riegues. Esta metáfora, usada por el Dr. Alejandro Junger en su libro El Método CLEAN, resume una verdad científica: el 80% de tu sistema inmunológico y el 90% de tu serotonina (la “hormona de la felicidad”) se producen en el intestino. Pero, ¿qué pasa cuando este “jardín” se llena de maleza?

LA CIENCIA DETRÁS DEL ‘SEGUNDO CEREBRO’

1. El intestino y las enfermedades crónicas:

Estudios publicados en Nature (2019) vinculan la disbiosis (desequilibrio bacteriano intestinal) con:

* Enfermedades autoinmunes: Como la artritis reumatoide y la tiroiditis de Hashimoto (Journal of Autoimmunity, 2020).

* Depresión y ansiedad: La falta de bacterias beneficiosas reduce la producción de GABA y serotonina (Frontiers in Psychiatry, 2021).

* Cardiopatías: La inflamación intestinal eleva la proteína C reactiva (PCR), marcador de riesgo cardiovascular (Harvard Medical School, 2018).

Un ejemplo real es el caso de Magdalena, una paciente del Dr. Junger, quien logró revertir su diagnóstico de síndrome de Behçet (una enfermedad autoinmune) tras 21 días de reparación intestinal.

2. El intestino permeable: la puerta secreta a la inflamación:

Cuando la barrera intestinal se daña (por estrés, antibióticos o gluten), sustancias tóxicas pasan al torrente sanguíneo. Esto desencadena:

* Reacciones alérgicas: Como rinitis o eccemas (Clinical & Experimental Allergy, 2020).

* Niebla mental: Toxinas como la zonulina atraviesan la barrera hematoencefálica (Nutrients, 2021).

CÓMO SABER SI TU INTESTINO ESTÁ EN CRISIS

Estas son algunas señales de alerta:

* Hinchazón después de comer.

* Estreñimiento o diarrea frecuente.

* Antojos de azúcar (las bacterias dañinas lo “piden”).

* Fatiga crónica sin causa aparente.

3 PASOS PARA REPARAR TU INTESTINO (SEGÚN LA CIENCIA)

1. Eliminar los agresores

* Gluten y lácteos: Aumentan la permeabilidad intestinal (Gut, 2017).

* Azúcar refinada: Alimenta hongos como la Candida (Journal of Fungi, 2020).

* Tóxicos ambientales: Pesticidas en alimentos no orgánicos.

Sugerencia profesional: Empieza con un diario de alimentos para identificar qué te inflama.

2. Reinocular con probióticos y prebióticos

* Probióticos: Lactobacillus y Bifidobacterium (50 000 millones UFC/día) reducen la inflamación (Nutrients, 2021).

* Prebióticos: Ajo, cebolla y plátanos verdes alimentan a las bacterias buenas.

Receta CLEAN: Yogur de coco casero con L. acidophilus y semillas de chía.

3. Reparar con nutrientes clave

* Glutamina: Cicatriza la pared intestinal (5 g/día en ayunas) (Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2019).

* Zinc y vitamina D: Fortalecen las uniones celulares (International Journal of Molecular Sciences, 2020).

TU INTESTINO ES TU FUTURO

Como dice el Dr. Junger: “No puedes estar sano si tu intestino está enfermo”. La buena noticia es que en 21 días puedes transformar tu salud intestinal. Pequeños cambios, como incluir un batido verde diario o evitar el pan industrial, tienen efectos profundos.

¿Listo para empezar?

* Hoy: Elimina un alimento inflamatorio (ej. azúcar).

* Esta semana: Añade un probiótico o fermentado (chucrut, yogur, kéfir o kimchi).

* Este mes: Prueba LA TERAPIA DE LAS 3R’s (Cuantic Nutrition) y observa cómo tu cuerpo responde.

“Cuidar tu intestino no es una moda, es la medicina más antigua del mundo”. —Hipócrates (460 a.C.).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Enfermedades
Nutrición
Salud
Ramsés Rodríguez

Ramsés Rodríguez

Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la licenciatura en Nutrición con especialidad en Salud Cuántica. Da clases en la UANE de Nutrición y tiene una sección en el programa Ser Humano de Televisa Saltillo llamada “Vida Nueva”, en donde comparte el entendimiento de la Nutrición Cuántica con la audiencia. Además, da cursos, talleres y conferencias en universidades y para el sector privado.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

REDES SOCIALES

Andy López Beltrán está aterrorizado

NosotrAs: Violencia lencha

NosotrAs: Violencia lencha
Productividad sexenal

Productividad sexenal
No se hagan bolas

No se hagan bolas
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA