El regreso inesperado: por qué la moda de 2016 volvió a obsesionarnos en 2026

En 2026, la moda vive un fenómeno curioso: todo el mundo vuelve a hablar de 2016. Redes sociales, pasarelas, tiendas y creadores digitales han rescatado una estética que parecía superada, pero que hoy reaparece con fuerza. La pregunta no es solo cómo se vestía en aquel año, sino por qué esa moda volvió a ser relevante una década después.

¿Cómo era la moda en 2016?

La moda de 2016 estuvo marcada por una mezcla de contradicciones. Por un lado, dominaba el streetwear elevado: sudaderas oversize, tenis protagonistas, camisetas con logos visibles y una clara influencia urbana. Por otro, convivía con una estética cuidada para redes sociales, pensada para verse bien en Instagram, que comenzaba a definir cómo se consumía la moda.

Fue el auge de los chokers, los crop tops, los jeans de tiro alto, las chaquetas bomber, los vestidos slip y los looks monocromáticos. La comodidad empezó a ganar terreno sin abandonar el impacto visual. Vestirse ya no era solo una decisión personal, sino una declaración digital.

Además, 2016 fue un año clave para la moda rápida, pero también para el inicio de conversaciones sobre sostenibilidad, inclusión y diversidad corporal, aunque todavía de forma incipiente.