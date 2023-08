Elección para toda la semana: Suma a tu dieta las 7 verduras clave para la salud

¿Cuáles son las verduras frescas indispensables , aquellas que no deberían faltar en nuestra mesa? Debido a su gran aporte de nutrientes y energía y cuyo consumo diario debemos priorizar a lo largo de la semana, como parte de una dieta saludable

LISTA PARA BIEN

Asimismo “son una fuente importante de los minerales potasio (berenjena y remolacha), calcio (pepino), hierro (apio), además de zinc, magnesio, manganeso, cromo, yodo y sodio” añade.

Para favorecer la absorción del hierro que aportan las verduras, Ramo recomienda de ingerirlas conjuntamente con algún alimento rico en vitamina C, y no comerlas junto con alimentos ricos en calcio ya que interfieren en la absorción de dicho hierro, señala Ramo, describiendo a continuación siete verduras frescas o de mercado que no deben faltar en nuestra mesa.