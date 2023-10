¿Eliges siempre al mismo tipo de pareja? Conoce qué es el “dating déjà vu”

Primero, debes entender que no eres la única persona que suele elegir a un mismo tipo de persona como pareja, es bastante común y no siempre se hace de manera consciente , pero sí tiene una explicación y si te interesa a ti cambiar ese patrón, puedes hacerlo, debes ser reflexivo y consciente, además trabajar de la mano de un especialista en la salud mental para sanar esas viejas heridas y modificar tus relaciones personales.

Si eres de las personas que suele tener un mismo tipo de pareja, pero las relaciones sentimentales no siempre son las mejores, debes saber que hay un término que podría explicar el porqué de esa elección. Se trata del dating déjà vu y aquí te explicamos qué es y por qué sucede.

¿Qué es el dating déjà vu?

Si en alguna ocasión algún ser querido te ha dicho que todas tus ex parejas se parecen, lejos de ofenderte, podrías hacer una reflexión si eso es cierto o no, porque podrías estar cayendo en un dating déjà vu, un concepto que posiblemente no conozcas, pero podría resultar bastante familiar si lo conoces a fondo.

Comencemos por entender cómo se puede detectar un dating déjà vu, es común identificarlo si sueles entablar relaciones sentimentales o sientes atracción por personas que tienen rasgos similares entre ellas, pueden ser físicas y/o de personalidad.

El dating déjà vu sucede cuando las relaciones con ese tipo de personas, que comparten rasgos físicos y de personalidad, las visualizas como ideales, pero terminan fallando una y otra vez. De acuerdo con la profesora Jessica Maxwell, investigadora y psicóloga social de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, afirma que esto sucede porque se tiene arraigada la creencia de que “todos tenemos un tipo”.