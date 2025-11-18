En la nueva serie de Kim Kardashian, la moda femenina es poderosa

Por: Alisha Haridasani Gupta

En Todo vale, un drama legal envuelto en una versión kitsch y ligeramente anticuada del feminismo, el clásico traje de poder se enmarca como una reliquia de un patriarcado aplastado.

La serie de Hulu, creada por Ryan Murphy y que empezó a emitirse el martes, comienza con dos compañeras de trabajo, Allura Grant (Kim Kardashian) y Liberty Ronson (Naomi Watts), compadeciéndose del sexismo al que se enfrentan en el bufete de abogados dominado por hombres en el que trabajan.

“Se reían en nuestras caras”, dice Ronson.

“No les importa”, responde Grant. “No se toman en serio la ley del divorcio ni a las mujeres”.

La ropa que llevan en la escena es más pesada que el diálogo. Ambas van vestidas con trajes de pantalón mal ajustados y ceñidos. No llevan accesorios. Llevan el pelo soso.

Cuando la línea temporal salta 10 años, Ronson y Grant dirigen ahora su propio bufete familiar. Esto conlleva un cambio drástico en el tono sartorial. El uniforme corporativo se ha convertido de repente en casi cualquier cosa: un abrigo rojo de piel de serpiente, un enterizo con adornos de plumas, joyas grandes y atrevidas, cinturones grandes y llamativos, guantes hasta el codo, fedoras y turbantes. En una escena, Grant va vestida de traje, con chaleco, camisa, corbata y un alfiler en el cuello. Cuando se da la vuelta, un tanga asoma por su falda. Ridículo, seguro. Pero también liberador.

Al fin y al cabo, gracias al fracaso de las campañas presidenciales de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y la exvicepresidenta Kamala Harris, ambas vestidas con el clásico traje de poder, puede que este atuendo ya no se considere la armadura del éxito. Paula Bradley, la diseñadora de vestuario de Todo vale, dijo que los trajes parecen señalar a “una mujer que quiere estar en un mundo de hombres, pero que no tiene sitio en el mundo de los hombres”.

El traje clásico es también una respuesta a la mirada masculina, dijo, concretamente “para esconderse de ella y hacer como si no existiera”. Siempre se trató de la conformidad con una norma masculina o de la constricción en un espacio masculino.

El sector jurídico actual sigue aferrándose a un código de vestimenta de oficina abotonado, y los dramas jurídicos, como los bien llamados Suits o La ley el orden, se han inclinado durante mucho tiempo por vestir a sus personajes femeninos para pasar desapercibidas. A diferencia de eso, Todo vale intenta convertir el traje en una armadura hiperfemenina, hipersexual e hiperestilizada, dijo Bradley. “Está diciendo ‘nosotras pertenecemos aquí y si vamos a llevar un traje, vamos a llevarlo a nuestra manera’”, dijo.

En los últimos años, incluso las casas de moda han experimentado con el aspecto que podría tener un uniforme corporativo pospandémico, ofreciendo respuestas —como hombros enormes y suaves trajes de salón— casi tan variadas como el vestuario de Todo vale.

Bradley dijo que Murphy sabía desde el principio el aspecto que debían tener todos los personajes de la serie, hasta sus paletas de colores individuales, que permanecerían constantes. Nunca hay dos mujeres del mismo color en una escena, y sus colores nunca desentonan. Para ajustarse a la especificidad de Murphy, el equipo de vestuario también recurrió a la marca de ropa confortable de Kardashian, Skims, para crear pijamas personalizadas a juego con la paleta de cada personaje para una única escena que tiene lugar en un jet privado.

El personaje de Watts, por ejemplo, casi siempre va vestida de rosas, azules pastel y beiges, mientras que el personaje de Dina Standish, mayor y más sabia, interpretado por Glenn Close, lleva negros, grises y cremas más clásicos.

En cambio, Emerald Greene, interpretada por Niecy Nash, vive en tonos de alto octanaje. Nash pidió que la vistieran con ropa de diseñadores negros, como LaQuan Smith, Charles Harbison y Sergio Hudson, y que le pusieran muchos accesorios.

“Para mí, un traje de poder iba acompañado de aros y un turbante”, dijo Nash en una entrevista en la fiesta de presentación del programa en Nueva York. “Es cualquier cosa que haga que una persona se sienta poderosa”.

Para la serie, Kardashian recurrió a su propio estilista, Soki Mak, para que le ayudara a confeccionar el estilo de un personaje que parece, como Mak lo describió, “una versión fantástica de Kim”.

Para ello, Mak se basó en atuendos de archivo, algunos de la década de 1960, de casas de moda como Dior, Donna Karan y Jean Paul Gaultier, que abrieron sus archivos al programa. Como dijo Mak, ¿qué mejor forma de gritar poder que acceder a las prendas más raras?

En un movimiento que podría escandalizar a muchos en el mundo de la moda, algunos de los trajes —como un vestido de John Galliano para Christian Dior que lleva el personaje de Kardashian en una escena ambientada en el interior de una casa de subastas— requirieron una reestructuración y ahora son propiedad de la actriz. El vestido de Dior se ajustó a la medida de Kardashian y su espalda se reconstruyó por completo “como un poco de origami”, dijo Mak.

La tanga, que asomaba por la falda en una escena, también fue idea de Mak. Utilizó un número vintage de Jean Paul Gaultier que consiguió traspasar los límites de un look corporativo en un programa en el que aparentemente no había muchos.

“Me di cuenta de que todo el mundo decía ¿qué está pasando aquí?”, dijo Mak sobre la reacción en el plató durante el rodaje. “Pero esa es nuestra versión de un traje de poder”.

Fue una elección que, tal vez, fuera menos una meditación sobre el uniforme corporativo y más un guiño al hecho de que para Kardashian, quien ha construido un imperio vendiendo tangas y otro tipo de lencería, la exposición es poder.