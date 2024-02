Encarar un divorcio en la madurez es más difícil para las mujeres que para los hombres, señala un estudio

Tomando en cuenta lo anterior, los autores quisieron llevar a cabo un análisis sobre el impacto del divorcio, la ruptura de una relación, el duelo o un nuevo emparejamiento en relación con el uso de antidepresivos.

PATRONES DE CONSUMO

Con este objetivo, Yaoyue Hu, Niina Metsä-Simola, Satu Malmberg y Pekka Martikainen autores del estudio “Trajectories of antidepressant use before and after union dissolution and re-partnering in later life: a prospective total population register-based cohort study”, analizaron los patrones de consumo de estos medicamentos entre 1996 y 2018 entre 228,644 finlandeses con edades de entre 50 a 70 años, que habían pasado por un divorcio, una ruptura o un duelo, algunos de los cuales volvieron a unirse en pareja.

Del total de las personas que participaron en la investigación, 85,031, es decir, el 37 % habían enviudado; mientras que 75,009, el 33 % estaban divorciados y por último 68,604, siendo el 30% se habían separado.

En un promedio entre 2 a 3 años, 53,460 de los voluntarios iniciaron una nueva relación, en tanto que 31,238 lo hicieron después de una ruptura; 15,958 tras un divorcio y 6,264 tras fallecer su cónyuge.

Los autores notaron que más hombres que mujeres volvieron a emparejarse después de un duelo o una ruptura, mientras que no hubo diferencias marcadas en el caso de un divorcio.