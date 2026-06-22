Entre viñedos, gastronomía y paisajes de montaña: la experiencia que posiciona a Vinos D’Guadiana como un destino imperdible en Coahuila

Durante años, Coahuila se ha consolidado como uno de los estados vitivinícolas más importantes de México. Sus viñedos, paisajes y experiencias enológicas han convertido a la región en un destino cada vez más atractivo para viajeros que buscan algo más que una escapada de fin de semana: buscan experiencias auténticas. En ese contexto, Vinos D’Guadiana atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.

Recientemente, la reconocida Guía Peñín 2026 otorgó una calificación de 91 puntos sus etiquetas, un reconocimiento que confirma el trabajo realizado en viñedo y bodega para elevar la calidad de sus vinos y seguir posicionando a Coahuila dentro de los principales referentes vitivinícolas del país. Sin embargo, el crecimiento de la marca va más allá de una botella. Hoy, Vinos D’Guadiana apuesta por una experiencia integral que busca conquistar a quienes desean descubrir el estado a través de sus sabores, paisajes y tradiciones. EL TURISMO YA NO BUSCA LUGARES, BUSCA EXPERIENCIAS La manera de viajar ha cambiado. Actualmente, los visitantes buscan destinos que les permitan conectar con el entorno, conocer la historia local y vivir momentos memorables.

Por ello, los viñedos han evolucionado de simples espacios de producción a verdaderos centros de experiencia.

Recorrer las vides, conocer el proceso de elaboración del vino, degustar etiquetas locales y disfrutar la gastronomía regional forman parte de una tendencia que continúa creciendo en México y en el mundo. Vinos D’Guadiana ha entendido esa transformación.

Ubicado en Los Lirios, Arteaga, uno de los destinos de montaña más emblemáticos de Coahuila, el viñedo ofrece un entorno privilegiado donde naturaleza, tranquilidad y vino conviven en perfecta armonía.

Los paisajes boscosos, el clima característico de la región y los atardeceres que pintan de tonos dorados las montañas crean una experiencia que va mucho más allá de una visita tradicional. CHALET MANZANARES: UNA NUEVA PROPUESTA ENTRE VIÑEDOS Como parte de esta evolución, crearon Chalet Manzanares, un nuevo concepto gastronómico que promete convertirse en uno de los atractivos más interesantes para quienes visitan la región.

La propuesta busca complementar la experiencia enoturística mediante un espacio donde la gastronomía y el vino dialoguen con el entorno natural que distingue a Los Lirios. La idea responde a una tendencia que ha cobrado fuerza en las principales regiones vitivinícolas del mundo: convertir la visita a un viñedo en una experiencia completa donde la cocina, el paisaje y la cultura local formen parte de una misma historia. Para los visitantes, esto significará una nueva forma de disfrutar el destino. Para Coahuila, representa un paso más en la consolidación de una oferta turística cada vez más diversa y especializada. UN RECONOCIMIENTO QUE INSPIRA A SEGUIR CRECIENDO La obtención de 91 puntos en la Guía Peñín 2026 no sólo representa un logro para Vinos D’Guadiana. También es una muestra del crecimiento que vive la industria vitivinícola coahuilense. Cada reconocimiento internacional fortalece la reputación de la región y confirma que los vinos producidos en el estado continúan ganando espacio entre expertos, sommeliers y consumidores. Para la casa vinícola, este logro se convierte en una motivación para seguir perfeccionando sus procesos y ofreciendo experiencias de calidad a quienes deciden visitarla. UN DESTINO PARA DESCUBRIR ESTE AÑO En una época donde los viajeros buscan experiencias más auténticas y cercanas, los viñedos de Coahuila continúan posicionándose como una de las mejores opciones para escaparse de la rutina. Y dentro de esa ruta, Vinos D’Guadiana se presenta como una parada obligada para quienes disfrutan del vino, la gastronomía y la naturaleza. Ya sea para recorrer sus viñedos, degustar sus etiquetas, admirar los paisajes de Los Lirios o descubrir la propuesta gastronómica de Chalet Manzanares, la experiencia invita a disfrutar el estado desde una perspectiva diferente. Porque algunas visitas duran unas horas. Pero los mejores viajes permanecen en la memoria mucho tiempo después de haber levantado la última copa.

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