Entre viñedos, gastronomía y paisajes de montaña: la experiencia que posiciona a Vinos D’Guadiana como un destino imperdible en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/
    Entre viñedos, gastronomía y paisajes de montaña: la experiencia que posiciona a Vinos D’Guadiana como un destino imperdible en Coahuila

Con 91 puntos en la Guía Peñín 2026 y la apertura de Chalet Manzanares, Vinos D’Guadiana fortalece una propuesta que combina vino, gastronomía y naturaleza en el corazón de Arteaga

Durante años, Coahuila se ha consolidado como uno de los estados vitivinícolas más importantes de México.

Sus viñedos, paisajes y experiencias enológicas han convertido a la región en un destino cada vez más atractivo para viajeros que buscan algo más que una escapada de fin de semana: buscan experiencias auténticas.

En ese contexto, Vinos D’Guadiana atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.

Recientemente, la reconocida Guía Peñín 2026 otorgó una calificación de 91 puntos sus etiquetas, un reconocimiento que confirma el trabajo realizado en viñedo y bodega para elevar la calidad de sus vinos y seguir posicionando a Coahuila dentro de los principales referentes vitivinícolas del país.

Sin embargo, el crecimiento de la marca va más allá de una botella.

Hoy, Vinos D’Guadiana apuesta por una experiencia integral que busca conquistar a quienes desean descubrir el estado a través de sus sabores, paisajes y tradiciones.

EL TURISMO YA NO BUSCA LUGARES, BUSCA EXPERIENCIAS

La manera de viajar ha cambiado.

Actualmente, los visitantes buscan destinos que les permitan conectar con el entorno, conocer la historia local y vivir momentos memorables.

Por ello, los viñedos han evolucionado de simples espacios de producción a verdaderos centros de experiencia.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Recorrer las vides, conocer el proceso de elaboración del vino, degustar etiquetas locales y disfrutar la gastronomía regional forman parte de una tendencia que continúa creciendo en México y en el mundo.

Vinos D’Guadiana ha entendido esa transformación.

Ubicado en Los Lirios, Arteaga, uno de los destinos de montaña más emblemáticos de Coahuila, el viñedo ofrece un entorno privilegiado donde naturaleza, tranquilidad y vino conviven en perfecta armonía.

Los paisajes boscosos, el clima característico de la región y los atardeceres que pintan de tonos dorados las montañas crean una experiencia que va mucho más allá de una visita tradicional.

CHALET MANZANARES: UNA NUEVA PROPUESTA ENTRE VIÑEDOS

Como parte de esta evolución, crearon Chalet Manzanares, un nuevo concepto gastronómico que promete convertirse en uno de los atractivos más interesantes para quienes visitan la región.

La propuesta busca complementar la experiencia enoturística mediante un espacio donde la gastronomía y el vino dialoguen con el entorno natural que distingue a Los Lirios.

La idea responde a una tendencia que ha cobrado fuerza en las principales regiones vitivinícolas del mundo: convertir la visita a un viñedo en una experiencia completa donde la cocina, el paisaje y la cultura local formen parte de una misma historia.

Para los visitantes, esto significará una nueva forma de disfrutar el destino.

Para Coahuila, representa un paso más en la consolidación de una oferta turística cada vez más diversa y especializada.

UN RECONOCIMIENTO QUE INSPIRA A SEGUIR CRECIENDO

La obtención de 91 puntos en la Guía Peñín 2026 no sólo representa un logro para Vinos D’Guadiana.

También es una muestra del crecimiento que vive la industria vitivinícola coahuilense.

Cada reconocimiento internacional fortalece la reputación de la región y confirma que los vinos producidos en el estado continúan ganando espacio entre expertos, sommeliers y consumidores.

Para la casa vinícola, este logro se convierte en una motivación para seguir perfeccionando sus procesos y ofreciendo experiencias de calidad a quienes deciden visitarla.

UN DESTINO PARA DESCUBRIR ESTE AÑO

En una época donde los viajeros buscan experiencias más auténticas y cercanas, los viñedos de Coahuila continúan posicionándose como una de las mejores opciones para escaparse de la rutina.

Y dentro de esa ruta, Vinos D’Guadiana se presenta como una parada obligada para quienes disfrutan del vino, la gastronomía y la naturaleza.

Ya sea para recorrer sus viñedos, degustar sus etiquetas, admirar los paisajes de Los Lirios o descubrir la propuesta gastronómica de Chalet Manzanares, la experiencia invita a disfrutar el estado desde una perspectiva diferente.

Porque algunas visitas duran unas horas.

Pero los mejores viajes permanecen en la memoria mucho tiempo después de haber levantado la última copa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
vinos

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Sierra De Arteaga

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
true

Violar la ley cuesta dinero

true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Autoridades municipales reiteraron que el uso del taxímetro es obligatorio en todos los servicios de taxi de la ciudad, al considerarlo el mecanismo oficial para garantizar tarifas justas a los usuarios.

Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo
Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital.

Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas.

Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra

Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses