Entretenimiento con ingenio: Vanguardia lanza nueva zona de juegos
¿Aceptas el reto?
Vanguardia se reinventa y lo hace con mucho ingenio. En su constante búsqueda por innovar y conectar con sus lectores, el periódico ha lanzado una zona de juegos renovada que incluye pasatiempos clásicos, desafiantes y muy entretenidos para todas las edades. Ya puedes disfrutar de esta sección en su versión digital y física, donde el entretenimiento y el aprendizaje van de la mano.
Entre las novedades más destacadas están:
- Roscas alfabéticas, donde deberás encontrar palabras ocultas girando en sentido horario o contrario.
- Flor de palabra, un juego que pone a prueba tu vocabulario y lógica.
- Sudoku gemelo, ideal para quienes aman los números, con dos niveles: uno accesible y otro realmente desafiante.
- Crucigrama de frase, que mezcla pistas ingeniosas con una frase secreta por descubrir.
- Consignas lógicas, un reto mental que te hará pensar dos veces antes de colocar la respuesta.
Todos estos juegos están diseñados para estimular tu mente mientras pasas un buen rato. Son perfectos para resolver en solitario, en familia o incluso como pequeños retos diarios con amigos.
Sopa temática con personajes chilenos
Una de las propuestas más llamativas es la sopa de letras temática, que en su última edición se enfoca en chilenos famosos, como Gabriela Mistral, Pedro Pascal, Mon Laferte y Pablo Neruda. Una forma entretenida de aprender mientras juegas.
Una sección pensada para ti
Estos juegos forman parte de una estrategia de Vanguardia para ofrecer contenido de calidad, cultural y dinámico, con el objetivo de reforzar la conexión con su comunidad lectora. Puedes acceder a ellos en su sitio oficial: https://vanguardia.com.mx/juegos
Vanguardia no solo informa, ahora también te reta. Esta renovada sección de juegos es ideal para quienes buscan ejercitar su mente, entretenerse y escapar por un momento del ritmo diario. Así que saca tu lápiz, ponte cómodo y déjate atrapar por los acertijos, sopas y sudokus que ya están conquistando a los lectores. ¿Aceptas el reto?
