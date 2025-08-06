Entretenimiento con ingenio: Vanguardia lanza nueva zona de juegos

Vanguardia se reinventa y lo hace con mucho ingenio. En su constante búsqueda por innovar y conectar con sus lectores, el periódico ha lanzado una zona de juegos renovada que incluye pasatiempos clásicos, desafiantes y muy entretenidos para todas las edades. Ya puedes disfrutar de esta sección en su versión digital y física, donde el entretenimiento y el aprendizaje van de la mano.

Entre las novedades más destacadas están:

- Roscas alfabéticas, donde deberás encontrar palabras ocultas girando en sentido horario o contrario.

- Flor de palabra, un juego que pone a prueba tu vocabulario y lógica.

- Sudoku gemelo, ideal para quienes aman los números, con dos niveles: uno accesible y otro realmente desafiante.

- Crucigrama de frase, que mezcla pistas ingeniosas con una frase secreta por descubrir.

- Consignas lógicas, un reto mental que te hará pensar dos veces antes de colocar la respuesta.