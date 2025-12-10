¿Es posible ser alérgico al árbol de Navidad?

Por: Melinda Wenner Moyer

P: Siempre estornudo y me siento congestionado durante las fiestas. ¿Es culpa de mi árbol de Navidad?

Las fiestas navideñas pueden ser una época llena de alegría, júbilo y, a veces, picor en los ojos, piel irritada, congestión y silbidos al respirar. Este conjunto de síntomas, a veces denominado “síndrome del árbol de Navidad”, no suele deberse a una alergia al árbol en sí.

Pero a veces ciertos elementos a bordo del árbol, como el moho o el polvo, pueden provocar una reacción alérgica, dicen los expertos. Y si eres sensible a la fragancia o a la savia del árbol, eso también puede irritarte la piel o las vías respiratorias.

Afortunadamente, hay formas de minimizar el riesgo de que tu árbol de Navidad te convierta en un Scrooge acatarrado.

¿Cuáles son los posibles detonantes?

Normalmente, cuando la gente es alérgica a los árboles, lo es a su polen, la sustancia pulverulenta que producen las plantas durante su reproducción.

Pero el polen de los árboles de hoja perenne tiene menos probabilidades de inducir una reacción alérgica que el polen de otros árboles, y los árboles no suelen producir polen en esta época del año, por lo que es poco probable que una persona sea realmente alérgica a su árbol de Navidad, dijo Joshua Davidson, alergólogo e inmunólogo de Redondo Beach, California.

Dicho esto, aun así podrías experimentar reacciones alérgicas o similares al pasar tiempo con tus pinos, abetos y píceas favoritos. He aquí algunas causas potenciales.

Moho. Ciertos tipos de moho pueden crecer en un árbol de Navidad. Y si eres alérgico a ese moho, llevar un árbol a tu casa puede causar síntomas de alergia, dijo Davidson. En un estudio de 2023, los investigadores analizaron los resultados de las pruebas de alergia realizadas a más de 1,6 millones de personas en Estados Unidos entre 2014 y 2019. Descubrieron que casi el 17 por ciento de ellas mostraban alergia a la Alternaria alternata, un tipo común de moho que puede crecer en los árboles de Navidad.

Desafortunadamente, el moho es tan pequeño que no se ve a simple vista, dijo Sanjiv Sur, alergólogo e inmunólogo del Baylor College of Medicine de Houston. Pero si tu árbol de Navidad creció en condiciones de lluvia o humedad antes de ser cortado, dijo, es más probable que haya moho. El moho también puede crecer más fácilmente si el árbol se almacena o transporta en un espacio húmedo y sin ventilación, o si se guarda junto a otros árboles y el moho se transfiere entre ellos, dijo Sur.

Fragancia. Aunque a mucha gente le encanta cómo huelen los árboles de Navidad, su fragancia —que procede de unas sustancias químicas llamadas terpenos— también puede causar problemas. De hecho, dijo Davidson, cualquier cosa con una fragancia fuerte puede ser irritante. “En realidad no es una alergia, pero irrita las vías respiratorias”, dijo, y puede provocar estornudos, congestión, picor en los ojos y, a veces, sibilancias y opresión en el pecho.

Savia. Tocar el árbol de Navidad —y sobre todo su savia o resina, una sustancia espesa que los árboles liberan después de sufrir un daño— también puede irritarte la piel y provocar picores o sarpullidos, dijo Sur. Si las agujas (hojas) del árbol te pinchan, eso también puede causar irritación o sarpullido, añadió Davidson.

Polvo y otros residuos. Si el árbol se cultiva en una zona polvorienta, o se transporta a través de una (como un camino de tierra o una obra en construcción), puede traer polvo a casa, dijo Sur. Si tienes un árbol de Navidad artificial, es posible que también tengas problemas. La gente no suele ser alérgica a los árboles de Navidad falsos, pero como suelen almacenarse durante gran parte del año en desvanes o almacenes sucios, pueden acumular fácilmente ácaros del polvo y moho, dijo Linda Cox, alergóloga de Fort Lauderdale, Florida.

“Esto les ha ocurrido a muchos de mis pacientes”, dijo. Tras acudir con fuertes ataques de asma, a menudo dirán que se desencadenaron después de subir a sus áticos y desempacar su árbol.

¿Cómo puedes controlar los síntomas?

Si experimentas síntomas respiratorios cerca del árbol, los purificadores de aire con filtros HEPA pueden ayudar a eliminar el moho y otros irritantes del aire, dijo Cox.

También puedes intentar matar el moho que pueda estar al acecho en tu árbol, dijo Sur. El moho necesita condiciones húmedas —al menos un 55 por ciento de humedad relativa (una medida de la cantidad de vapor de agua que hay en el aire en relación con su temperatura)— para crecer. Si tienes síntomas de alergia y el aire parece húmedo, prueba poner a funcionar un deshumidificador. También puedes comprar un higrómetro, que mide la humedad relativa, por menos de 15 dólares, dijo.

Davidson dijo que también puedes tomar descongestionantes para aliviar los síntomas.

Si se te irrita la piel tras tocar el árbol, intenta crear “una barrera” entre tu piel y el árbol poniéndote mangas largas y guantes la próxima vez que tengas que tocarlo, dijo Sur.

Cuando pongas un árbol de Navidad artificial potencialmente polvoriento o mohoso, considera la posibilidad de llevar una mascarilla, como una N95, que pueda filtrar el polvo mientras lo mueves o lo montas, sugirió Cox.

Y, al menos, recuerda que cualquier sufrimiento que experimentes durará poco, igual que las fiestas navideñas. “Son solo unas semanas”, dijo Sur. “En enero, todo debería desaparecer”.