¿Es real o no? Cómo verificar si tu joyería es auténticamente de oro

Prueba del imán: El oro es un metal no magnético, lo que significa que no será atraído por un imán. Si tienes dudas sobre la autenticidad de tu joyería, prueba pasando un imán sobre ella. Si el imán atrae la pieza, es probable que no sea oro genuino.

Prueba del ácido: Esta es una técnica más avanzada que implica el uso de ácido para determinar la pureza del oro. Se aplica una pequeña cantidad de ácido en una parte no visible de la joya y se observa la reacción. La autenticidad del oro se puede determinar según la forma en que el metal reacciona al ácido.

Peso y densidad: El oro es un metal pesado y denso. Si tienes acceso a una balanza de precisión y a un recipiente graduado para medir el volumen de agua desplazada por la joyería, puedes calcular su densidad. La densidad del oro es aproximadamente 19 veces la del agua, por lo que una pieza auténtica debería tener una densidad cercana a este valor.