Este endulzante artificial podría ser cancerígeno, según la OMS

La OMS no les está aconsejando las empresas que retiren los productos que contengan aspartame ni tampoco está exhortando a la gente a dejar de consumirlo , comentó Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de ese organismo. “Solo estamos pidiendo un poco de moderación”, manifestó.

El anuncio no quiere decir que sea un hecho que el aspartame cause cáncer , dijeron los expertos de la OMS en una conferencia de prensa; más bien es un llamado para que se realicen más investigaciones sobre sus efectos en la salud.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC, por su sigla) de la OMS clasificó el aspartame como una sustancia que podría ser cancerígena para el ser humano. Otro grupo, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios, declaró que no había pruebas convincentes de la relación entre el aspartame y el cáncer en humanos y que la gente podía consumir este edulcorante en cantidades moderadas.

La nueva clasificación del aspartame se basa en evidencia limitada que relaciona el endulzante artificial con el cáncer de hígado en humanos. No hay pruebas suficientes de que pueda causar otros tipos de cáncer y los expertos desconocen exactamente cómo el edulcorante contribuye a desarrollar cáncer. El grupo también encontró pruebas limitadas de que el aspartame estuviera asociado al cáncer en animales .

Dadas las enormes cantidades de edulcorante que se están analizando, varios expertos afirmaron que los consumidores no necesariamente deberían preocuparse por el riesgo de cáncer que conlleva su consumo de aspartame. Alcanzar ese nivel máximo diario de ingesta de aspartame “no es un consumo ocasional”, afirmó Dale Shepard, oncólogo de la Clínica Cleveland. “Esto es hacer un proyecto para intentar encontrar aspartame”.

“Que el CIIC haya clasificado el aspartame como un ‘posible carcinógeno para humanos’ no significa que el aspartame en realidad esté correlacionado con el cáncer” , aclaró el funcionario.

Un funcionario de la FDA dijo que a los científicos de la agencia no les preocupaba la seguridad del aspartame cuando el endulzante se usara “conforme a las condiciones aprobadas” .

En cambio, las bebidas alcohólicas caen en la clasificación más extrema de “carcinógeno para los humanos”. El CIIC también clasifica de esta manera la contaminación atmosférica, el tabaco y las carnes procesadas.

“El mayor reto es que con el aspartame, al igual que con otros aditivos, no hay suficientes estudios científicos para afirmar con rotundidad: ‘Sí, provoca cáncer’ o ‘No, no lo provoca’”, explicó Dariush Mozaffarian, cardiólogo y profesor de nutrición en la Escuela Friedman de Ciencia y Política de la Nutrición de la Universidad Tufts.

En lo que respecta a disminuir el riesgo de cáncer, la gente primero debería pensar en otros factores que pueden hacerlos más susceptibles, como la obesidad, así como la obesidad y el consumo de alcohol y cigarrillos, señaló Neil M. Iyengar, oncólogo y médico científico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York.

¿Qué sabemos de los demás endulzantes?

En el mercado existe una gran variedad de edulcorantes artificiales con distintas estructuras químicas. Se carece de datos sobre sus efectos a largo plazo en la salud.

Según Joanne Slavin, catedrática de Ciencias de la Alimentación y Nutrición de la Universidad de Minnesota-Twin Cities, no hay un claro “ganador” que sea el mejor para la salud.

En primavera, la OMS afirmó que edulcorantes artificiales como el aspartame, la estevia, la sucralosa y la sacarina quizá no ayuden a perder grasa corporal y que su consumo podría asociarse a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y mortalidad general. El eritritol, un sustituto del azúcar sin calorías, recientemente ha sido objeto de escrutinio por su posible relación con problemas cardiovasculares, aunque las pruebas no son concluyentes.

Algunos expertos de salud recomiendan retirar de la dieta todos los endulzantes artificiales, por difícil que pueda resultar. “Si no aportan nada bueno, no son necesarios en la dieta y no tienen ninguna ventaja real, ¿para qué consumirlos?”, comentó Marion Nestle, profesora de Nutrición, Estudios alimentarios y Salud pública de la Universidad de Nueva York.