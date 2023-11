Este hábito te hará más feliz y mejorar tu autoestima

¿Qué hábito me ayudará a ser feliz y mejorar mi autoestima? Se trata de aumentar el contacto físico, este nos ayuda a aumentar el apego sano, el cual tiene beneficios importantes para nuestra salud mental y su práctica se relaciona directamente con el incremento de las hormonas de felicidad. Para aumentar el contacto físico puedes comenzar con abrazar a tus seres queridos, a tus hijos, tus hermanos, padres, amigos, familia o a tu pareja.

Finalmente, recuerda que la felicidad no es un destino final, sino todo un cambio, por lo que debes disfrutar y celebrar cada momento de la vida, sabemos que existe el dolor y el enojo, pero no hay que verlos como sentimientos negativos, sino como solo sentimientos que se necesitan entre ellos, pues si no los conocemos no podríamos disfrutar de los momentos de placer y alegría que el destino pone en nuestro camino.